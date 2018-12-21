Word: Geschriebenen Text laut vorlesen lassen

Lösung:

1. Öffnen Sie Microsoft Word.

2. Gehen Sie zum Tab Überprüfen. Alternativ können Sie ALT+CTRL+Leertaste drücken.

3. Dann klicken Sie Funktion Laut Vorlesen.

4. Um die Sprachausgabe anzuhalten oder erneut zu starten, klicken Sie auf Pause/Wiedergabe.

5. Wählen Sie (Das Personen-Symbol), um die Lesegeschwindigkeit zu ändern.

Update:

Sollte bei Ihnen die falsche Sprache – beispielsweise Englisch – ausgewählt sein, ändern Sie dies so:

1. Schliessen Sie Laut vorlesen (Ctrl + A).

2. Markieren Sie den vorzulesenden Text.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Überprüfen.

4. Klicken Sie auf die Option Sprache für die Korrekturhilfen festlegen.

5. Wählen Sie Ihre Sprache aus dem Menü aus.

6. Starten Sie Laut vorlesen noch einmal.

Dies gilt für Laut vorlesen in der Desktopversion von Word.