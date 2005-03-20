Word: Geviertstrich für Rappen-Nullen

Der Geviertstrich ist ein Sonderzeichen, das Sie wie alle Sonderzeichen über das Menü "Einfügen/Symbol..." in Word verwenden können. Wenn Sie "Einfügen/Symbol..." aufrufen, erhalten Sie zwei Registerkarten, einmal die Registerkarte "Symbole", zum anderen die Registerkarte "Sonderzeichen". Wählen Sie die Registerkarte "Sonderzeichen". Gleich zuoberst erscheint der Geviertstrich. Sie können ihn anwählen und mit der Schaltfläche "Einfügen" in Ihr Dokument übernehmen. Gleichzeitig finden Sie dort angegeben auch die Tastenkombination, mit der Sie das Zeichen ohne den Umweg über das Menü direkt in Ihr Dokument übernehmen können, in diesem Falle "Alt+Strg+Num -".