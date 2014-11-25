Word: Häufig genutztes Symbol per Klick einfügen

Lösung: Sie können das gewünschte Zeichen zu Ihrem Menüband oder der Schnellzugriffsleiste hinzufügen. Die Schnellzugriffsleiste befindet sich am oberen Word-Fensterrand links und enthält standardmässig die Symbole fürs Speichern und Rückgängig-Machen. Der Tipp gilt für Word 2013, funktioniert aber auch sehr ähnlich in älteren Word-Versionen.

Los gehts! Blenden Sie zuerst den Reiter «Entwicklertools» ein, falls er noch nicht zu sehen ist. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen anderen Reiter-Titel (z.B. Einfügen) und gehen Sie zu Menüband anpassen. Aktivieren Sie in der rechten Spalte bei den «Hauptregisterkarten» die «Entwicklertools» und bestätigen Sie mit OK.

Nun müssen Sie ein Makro aufzeichnen. Bevor Sie die Aufzeichnung starten, machen Sie sich mit dem zu klickenden Weg vertraut, damit Sie Fehlklicks während der Aufzeichnung vermeiden. Nun klicken Sie im Reiter Entwicklertools im Bereich «Code» auf Makro aufzeichnen.