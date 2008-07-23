23. Jul 2008
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: In verschiedene Schächte drucken
Problem: Ich habe ein vierseitiges Word-Dokument. Das will ich auf einen Drucker drucken, der verschiedene Fächer hat. Wie kann ich die vier verschiedenen Seiten auf verschiedene Schächte ausgeben?
Lösung: Versuchen Sie es folgendermassen: Sie könnten im Dokument am Ende jeder Seite via Einfügen/Manueller Umbruch einen «Abschnittswechsel» für die «Nächste Seite» einfügen.
Definieren Sie nun via Datei/Seite einrichten auf jedem Blatt, welchen Schacht der Drucker nehmen soll. (PCtipp-Forum)
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