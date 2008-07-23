Word: In verschiedene Schächte drucken

Lösung: Versuchen Sie es folgendermassen: Sie könnten im Dokument am Ende jeder Seite via Einfügen/Manueller Umbruch einen «Abschnittswechsel» für die «Nächste Seite» einfügen.

Definieren Sie nun via Datei/Seite einrichten auf jedem Blatt, welchen Schacht der Drucker nehmen soll. (PCtipp-Forum)