Word: Kontrollkästchen funktionieren nicht

Lösung: Öffnen Sie unter Ansicht die Symbolleisten und wählen die Leiste «Steuerelement-Toolbox» aus. Die enthält verschiedene Steuerelemente, die Sie einfügen können, so auch das von Ihnen gewünschte runde Optionsfeld. Klicken Sie auf das Optionsfeldsymbol - siehe Ziffer (1) im Screenshot - und fügen Sie so zwei Felder ein.

Nun machen Sie einen Rechtsklick auf dem ersten Optionsfeld und gehen zu den Eigenschaften. Sie finden ein Feld namens «Groupname» (2), in welchem Sie eine Bezeichnung eintragen, zum Beispiel «PCtipp». Wiederholen Sie dies beim anderen Optionsfeld; wählen Sie denselben Namen. Nun befinden sich beide Felder in der gleichen Gruppe. Das bedeutet folgendes: Wenn ein Feld den Wert «Wahr» (angekreuzt) hat, bekommt das andere Feld den Wert «False» (nicht angekreuzt).

Um die Beschriftung des Optionsfelds z.B. von «OptionButton1» auf «Ja» zu ändern, klicken Sie mit Rechts drauf und gehen zu Optionsfeldobjekt/Bearbeiten. Nun können Sie den Text nach Ihren Wünschen auf «Ja» bzw. «Nein» anpassen. Beenden Sie den Entwurfsmodus, indem Sie auf das Lineal-Symbol oben links (3) klicken.

Tipps: Wollen Sie das Dokument als Vorlage speichern und alles ausser dem Benutzen der Formularfunktionen vor irrtümlichen Änderungen schützen? Gehen Sie zu Extras/Dokument schützen. Setzen Sie unter «2. Bearbeitungseinschränkungen» einen Haken und wählen Sie im Ausklappmenü den Eintrag «Ausfüllen von Formularen». Nun bestätigen Sie die Schaltfläche Ja, Schutz jetzt anwenden mit einem Mausklick.

Wenn Sie das Formular weitergeben, wird das Dokument bei den Empfängern möglicherweise im Entwurfsmodus geöffnet. Das liegt daran, dass deren Einstellung unter Extras/Makro/Sicherheit normalerweise auf «Hoch» steht. Dies dient dazu, sich vor Makroviren zu schützen, die im Dokument eingebettet sein könnten. Die Sicherheitsstufe «Niedrig» ist nicht zu empfehlen, denn die führt alle Makros ohne Rückfrage aus. Empfehlen Sie den Empfängern des Dokuments, die Stufe auf «Mittel» zu stellen. So brauchen sie nur eine Rückfrage zu bestätigen, um das Formular inkl. Optionsfeldern zu benutzen. (PCtipp-Forum)