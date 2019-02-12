Word/LibreOffice: den ersten Buchstaben als Initial gestalten

In Zeitschriften und Büchern ist es oft anzutreffen: Das Initial ist der grösser gestaltete erste Buchstabe eines Textes oder Kapitels. Auch der PCtipp verwendet dieses gestalterische Stilmittel.

Schreiben und gestalten Sie Ihren Text. Ein kleiner Tipp: Mit der manuellen Silbentrennung im ersten Absatz warten Sie am besten noch, bis Sie den Initialbuchstaben fertig haben. Sie müssen das Initial nicht selbst mit besonderer Schrift oder Textumlauf formatieren. Das kann Word oder der LibreOffice Writer für Sie übernehmen. Beide Textverarbeitungsprogramme wissen nämlich, was ein Initialbuchstabe ist.

Microsoft Word: Wechseln Sie zum Reiter Einfügen. Im Bereich Text klappen Sie das Menü für das Initial aus und wählen Sie z.B. Im Text. Das ist eigentlich schon alles.