Word und LibreOffice: Dokumente vergleichen

Zu diesem Thema möchte ich eins vorausschicken: Seit langem verfügt Word im Reiter Überprüfen unter Nachverfolgung über eine Funktion Änderungen nachverfolgen. Ist sie aktiviert und ist das Dokument im .docx-Format gespeichert, lassen sich Änderungen verfolgen, die von verschiedenen Usern im Dokument vorgenommen wurden.

Selbiges gilt für LibreOffice: Sie finden die Funktion unter Bearbeiten/Änderungen/Aufzeichnen.

Das ist sehr nützlich, wenn ein Dokument durch mehrere Hände muss, bis es Publikationsreife hat. Mit den Nachverfolgungsoptionen ist es nicht mehr nötig, einen Dokumentvergleich vorzunehmen, denn die Änderungen sind bereits in der Datei dokumentiert.

Falls aber beim Überarbeiten eines Dokuments keine Nachverfolgung aktiviert war und Sie zwei Versionen einer Word- oder LibreOffice-Writer-Datei vergleichen müssen, geht dies ebenso.

Word-Dokument vergleichen

Öffnen Sie Word. Gehen Sie im Reiterzu. Ein kleines Fenster öffnet sich. Im linken Teil wählen Sie unterdie ursprüngliche Version der Datei aus, bei uns ist es. Falls Sie es in der Aufklappliste nicht finden, klicken Sie aufs-Symbol, um es auszuwählen. Verfahren Sie im rechten Teil des Fensters untergenau gleich, aber wählen Sie dort stattdessen die andere Version, die Sie mit der ersten vergleichen wollen.