Word/LibreOffice: Mehrere Dokumente zusammenfügen

Sie haben mehrere Dokumente, vielleicht sind es Buchkapitel oder grössere Vertragsabschnitte. Diese möchten Sie nun zu einem Dokument zusammenfügen.

Natürlich könnten Sie das erste Dokument öffnen und einzeln den Inhalt jedes weiteren Dokuments markieren, kopieren und einfügen. Aber das wäre etwas umständlich. Es geht zum Glück auch viel einfacher. In Word und LibreOffice sind unterschiedliche Ansätze angezeigt.

So gehts in Word

Angenommen, Sie haben Dateien wie diese:

Hier soll alles rein.docx

Smartphonetipps.docx

Teamstipps.docx

WindowsUpdatetipps.docx

Öffnen Sie das erste Dokument (in unserem Beispiel «Hier soll alles rein.docx»), welchem Sie die Seiten der weiteren Dokumente anfügen wollen. Drücken Sie Ctrl+End (Strg+Ende), um den Cursor ganz an den Schluss zu setzen.

Gehen Sie zum Reiter Einfügen, darin gehts im Bereich Text zu Objekt/Text aus Datei.