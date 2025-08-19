Word & LibreOffice Writer: Überschriften einfach auf- und zuklappen

Formatvorlagen in der Textverarbeitung wirken auf viele Nutzerinnen und Nutzer etwas abschreckend. Das an dieser Stelle sonst übliche Lied über deren klassischen Vorzüge lasse ich aber diesmal weg.

Stattdessen möchte ich auf einen weiteren Vorteil hinweisen: Gerade bei längeren Texten kann es der Übersicht dienlich sein, wenn sich Abschnitte ganz einfach zu- und aufklappen lassen. Und dies ist in Word und LibreOffice nur möglich, wenn Sie Ihre Texte mittels Überschrift-Formatvorlagen in einzelne Kapitel gliedern.

Wie Sie in Microsoft Word Formatvorlagen anwenden und anpassen, lesen Sie hier. Und eine Art «Schnellbleiche» zu den Formatvorlagen im LibreOffice Writer finden Sie hier.

Überschriften auf- und zuklappen in Word

Öffnen Sie ein Word-Dokument, das mittels Überschriften-Formatvorlagen in mehrere Bereiche gegliedert ist. Vor jeder Überschrift sehen Sie ein kleines Dreieck. Weist dessen Spitze nach unten rechts, ist der zur Überschrift gehörige Text eingeblendet. Weist die Spitze nach rechts, ist der Text ausgeblendet – und nur die Überschrift selbst ist noch zu sehen. Durch Klicks aufs Dreieck können Sie daher beliebig Abschnitte aus- und einblenden, siehe orangen Pfeil im folgenden Screenshot.