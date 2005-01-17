Word: Makro automatisch starten

Um Makros automatisch ausführen zu lassen, benennen Sie diese einfach mit einem der folgenden Namen:

- AutoExec: Das Makro "AutoExec" wird beim Starten von Word automatisch ausgeführt. Achtung: Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Dokument geöffnet ist, sind verschiedene Befehle nicht ausführbar.

- AutoNew: Ein Makro mit dem Namen "AutoNew" wird automatisch ausgeführt, wenn ein neues Dokument erstellt wird.

- AutoOpen: Dieses Makro wird ausgeführt, wenn ein Dokument geöffnet wird.

- AutoClose: Sie ahnen es - Beim Schliessen eines Dokumentes wird das Makro "AutoClose" ausgeführt.

- AutoExit: Bennen Sie Ihr Makro "AutoExit", führt Word dieses beim Beenden aus.