17. Jan 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Makro automatisch starten
Ich möchte beim Öffnen resp. Schliessen eines Dokumentes in Word 2000 eine Prozedur aufrufen. Wie bringe ich Word dazu, vor dem Öffnen des Dokumentes ein Makro zu durchlaufen resp. VBA-Code abzuarbeiten? Ebenso möchte ich beim Schliessen automatisch ein Hinweisfenster anzeigen lassen, das den User noch auf eine Tätigkeit hinweist.
Um Makros automatisch ausführen zu lassen, benennen Sie diese einfach mit einem der folgenden Namen:
- AutoExec: Das Makro "AutoExec" wird beim Starten von Word automatisch ausgeführt. Achtung: Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Dokument geöffnet ist, sind verschiedene Befehle nicht ausführbar.
- AutoNew: Ein Makro mit dem Namen "AutoNew" wird automatisch ausgeführt, wenn ein neues Dokument erstellt wird.
- AutoOpen: Dieses Makro wird ausgeführt, wenn ein Dokument geöffnet wird.
- AutoClose: Sie ahnen es - Beim Schliessen eines Dokumentes wird das Makro "AutoClose" ausgeführt.
- AutoExit: Bennen Sie Ihr Makro "AutoExit", führt Word dieses beim Beenden aus.
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