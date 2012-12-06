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Gaby Salvisberg
6. Dez 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Makro fürs Speichern als PDF

Problem: Wir brauchen für Word 2010 ein Makro, mit dem wir die aktuelle Datei automatisch als PDF-Datei speichern lassen. Geht das - und wie müsste der Makro-Code lauten?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das geht, vorausgesetzt, die Word-Datei hat bereits einen Word-Dateinamen und Speicherort. Es geht also nicht mit soeben erstellten Dokumenten, die Sie noch nicht gespeichert haben.

Öffnen Sie den Visual-Basic-Editor, indem Sie die Tastenkombination Alt+F11 drücken. Öffnen Sie allenfalls durch Doppelklick auf «ThisDocument» ein Codefenster und fügen Sie exakt folgenden Code ein:

Sub PDF_Speichern()

'by Xpert on www.pctipp.ch/forum (04.12.2012)

Dim strDateiname As String

Dim strPfad As String

Dim strPDF As String

Dim intPosition As Integer

Dim intLaenge As Integer

Dim intEndung As Integer

strPfad = ActiveDocument.Path & "\"

strDateiname = ActiveDocument.Name

intLaenge = Len(strDateiname)

intPosition = InStrRev(strDateiname, ".")

intEndung = intLaenge - intPosition

Select Case intEndung

Case 0

strPDF = strPfad & strDateiname & ".pdf"

Case 3

strDateiname = Left(ActiveDocument.Name, Len(ActiveDocument.Name) - 3)

strPDF = strPfad & strDateiname & Left(strDateiname, i) & "pdf"

Case 4

strDateiname = Left(ActiveDocument.Name, Len(ActiveDocument.Name) - 4)

strPDF = strPfad & strDateiname & Left(strDateiname, i) & "pdf"

Case Else

MsgBox "Die Dateiendung wurde nicht erkannt!", vbExclamation, "Unbekannte Dateiendung"

End Select

ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=strPDF, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _

OpenAfterExport:=True, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:= _

wdExportAllDocument, From:=1, to:=1, Item:=wdExportDocumentContent, _

IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, CreateBookmarks:= _

wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, BitmapMissingFonts:= _

True, UseISO19005_1:=False

End Sub

Gehen Sie zu Datei speichern und zurück zu Word. Jetzt fügen Sie eine Verknüpfung zum Makro dort ein, wo Sie sie haben wollen, zum Beispiel oben links in der Leiste für den Schnellzugriff. (PCtipp-Forum)

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