Word: mehrere Bilder schnell anpassen

Die Word-Frage des Nutzers im Forum kam unscheinbar daher: «Gibt es eine Option, wie man alle in einem Text vorkommenden Objekte gleichzeitig markieren (und anschliessend bearbeiten) kann?». So etwas sollte doch ein Klacks sein! Ist es nicht.

Unglaublich, aber wahr: Es gibt in der Tat keine Möglichkeit, z.B. alle Bilder auszuwählen und ihnen das gleiche Format zu verpassen. Versuchen Sie es selbst: Man würde doch so etwas wie Bildformatvorlagen erwarten, die man selbst erstellen kann, z.B. «Mein Standardbild im Querformat» mit vielleicht 5 cm Breite, als Rechteck mit Textumfluss. Gibts nicht. Oder rasch ein Makro aufzeichnen? Geht in diesem Fall ohne gute VBA-Kenntnisse auch nicht recht. Den Formatierpinsel nehmen und das Format auf ein anderes Bild übertragen? Tolle Idee, aber leider auch: Fehlanzeige!

Auf der Suche danach, wie das denn andere User so machen, ist die Autorin im superuser.com-Forum auf einen überaus nützlichen und banalen Tipp gestossen. Damit können Sie zwar nicht alle Bilder gleichzeitig ändern, aber es ist fast so etwas wie der Formatierpinsel. Folgendes ist in Word 2016 (Office 365) erfolgreich getestet.

Angenommen, Sie hätten ein 30-seitiges Dokument mit einigen Bildern drin. Diese sind im Idealfall alle im gleichen Format (z.B. Querformat mit demselben Seitenverhältnis); die sind beim Einfügen alle standardmässig als «Mit Text in Zeile» im Dokument gelandet.