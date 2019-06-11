Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
11. Jun 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: mehrere Bilder schnell anpassen

In Word gibts keinen vernünftigen Weg, mehrere Bilder gleichzeitig anzupassen. Unser Trick vereinfacht es aber erheblich.

In der Word-Ansicht Weblayout und bei starkem Herauszoomen erreichen Sie die Bilder schneller

© Quelle: PCtipp.ch

Die Word-Frage des Nutzers im Forum kam unscheinbar daher: «Gibt es eine Option, wie man alle in einem Text vorkommenden Objekte gleichzeitig markieren (und anschliessend bearbeiten) kann?». So etwas sollte doch ein Klacks sein! Ist es nicht.

Unglaublich, aber wahr: Es gibt in der Tat keine Möglichkeit, z.B. alle Bilder auszuwählen und ihnen das gleiche Format zu verpassen. Versuchen Sie es selbst: Man würde doch so etwas wie Bildformatvorlagen erwarten, die man selbst erstellen kann, z.B. «Mein Standardbild im Querformat» mit vielleicht 5 cm Breite, als Rechteck mit Textumfluss. Gibts nicht. Oder rasch ein Makro aufzeichnen? Geht in diesem Fall ohne gute VBA-Kenntnisse auch nicht recht. Den Formatierpinsel nehmen und das Format auf ein anderes Bild übertragen? Tolle Idee, aber leider auch: Fehlanzeige!

Auf der Suche danach, wie das denn andere User so machen, ist die Autorin im superuser.com-Forum auf einen überaus nützlichen und banalen Tipp gestossen. Damit können Sie zwar nicht alle Bilder gleichzeitig ändern, aber es ist fast so etwas wie der Formatierpinsel. Folgendes ist in Word 2016 (Office 365) erfolgreich getestet.

Angenommen, Sie hätten ein 30-seitiges Dokument mit einigen Bildern drin. Diese sind im Idealfall alle im gleichen Format (z.B. Querformat mit demselben Seitenverhältnis); die sind beim Einfügen alle standardmässig als «Mit Text in Zeile» im Dokument gelandet.

In der Word-Ansicht Weblayout und bei starkem Herauszoomen erreichen Sie die Bilder schneller

 © Quelle: PCtipp.ch

Wichtig: In unserem Beispiel sind alle Bilder gleich gross – und alle im Querformat. Wenn Sie Fotos im Hoch- und Querformat mischen, machen Sie Folgendes in zwei Durchgängen; behandeln Sie erst jene im Hochformat, danach jene im Querformat. Sonst staucht es die Bilder auf die eine oder andere Art zusammen.

Schalten Sie auf die Ansicht/Weblayout um. Zoomen Sie das Dokument (Ctrl+Mausrad) so klein wie möglich (damit sind die Wege etwas kürzer – und man sieht ja immer noch, wo die Bilder sind – siehe Screenshot). Nun das Ziel: Alle Bilder sollen erstens maximal 5 cm Breite erhalten und sollen die Layoutoption «Rechteck» und damit einen Textumfluss bekommen.

Das geht jetzt recht zügig: Rechtsklick aufs erste Bild, gefolgt von Grösse und Position. Erst im Reiter Grösse bei «Breite» den gewünschten Wert (z.B. 5 cm) einstellen; Tabulator drücken, damit es den Wert übernimmt. Nun zum Reiter Textumbruch wechseln. Dort Rechteck wählen (oder was man sonst gerne hätte) und OK klicken. Nun gehts wirklich so simpel: Klicken Sie aufs nächste Bild. Drücken Sie die Taste F4 (steht für: Vorgang wiederholen). Und das nächste Bild anklicken – und F4 drücken und so weiter.

Haben Sie eine bessere Methode gefunden? Schreiben Sie es in diesen Thread! (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Bildbearbeitung Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare