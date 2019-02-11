Word: Menü wiederherstellen oder Menüpunkte ausblenden

In den neusten Office-Versionen von Office 365 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein noch vorhandenes Menü und wählen im Kontextmenü den Befehl Menüband anpassen. In etwas älteren Office-Programmen führt der Weg über Datei/Optionen zu Menüband anpassen.

Sie haben nun zwei Spalten mit Befehlslisten vor sich. Die rechte ist das aktuelle Menüband. Vielleicht ist dort nur ein Häkchen verloren gegangen. Vermissen Sie beispielsweise die Register Einfügen und Layout, setzen Sie bei diesen das Häkchen wieder. Auf diesem Weg können Sie übrigens auch das Menü bzw. die Registerkarte Entwicklertools anzeigen, das Sie fürs Erzeugen oder Verwalten von Makros brauchen.