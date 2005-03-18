Word: Mysteriöses Viereck - Absätze nicht trennen

Das Viereck zeigt an, dass die Option "Absätze nicht trennen" eingeschaltet ist. Diese bewirkt, dass Überschriften nie alleine auf einer Seite stehen, sondern immer am folgenden Absatz "kleben".Ohne diese Option kann es geschehen, dass die Überschrift ganz einsam am Seitenende steht.

Um die Funktion ein- oder auszuschalten, klicken Sie in die Überschrift und wählen im Menü "Format/Absatz" in der Registerkarte "Zeilen- und Seitenumbruch" die Option "Absätze nicht trennen".

Das Viereck wird nur angezeigt, wenn die "nichtdruckbaren Zeichen" angezeigt werden. Gedruckt werden die Vierecke nie.

Übrigens: In den Formatvorlagen "Überschrift 1", "Überschrift 2" etc. ist diese Funktion standardmässig bereits eingeschaltet.