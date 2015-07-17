Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
17. Jul 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Nur bestimmte Bereiche zum Bearbeiten freigeben

In einem geschützten Word-Formular sollen Ihre Benutzer bestimmte Bereiche nur ausfüllen und andere frei bearbeiten können. Wie legen Sie das fest?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das hängt davon ab, ob Sie in einem ansonsten geschützten Dokument einfach ein frei editierbares Textfeld einfügen wollen oder ob Sie ein längeres Dokument in editierbare und statische (geschützte) Inhalte unterteilen wollen. Ersteres erreichen Sie durchs Einfügen eines Textfeldes, was im Artikel mit Webcode 60337 beschrieben ist.

Ansonsten arbeiten Sie vielleicht lieber mit Abschnitten. Für diese können Sie den Schutz separat festlegen.

So gehts in Word 2010 und 2013: Blenden Sie erst die Entwicklerwerkzeuge ein mittels Rechtsklick auf einen Menüreiter gefolgt vonMenüband anpassen, nun haken Sie im rechten Teil die «Entwicklertools» an und klicken Sie auf OK. Heben Sie als nächstes den Schutz auf. Wechseln Sie hierfür zu den Entwicklertools und klicken auf Bearbeitung einschr. Im rechten Teil des Fensters erscheint ein senkrechter Bereich, in welchem Sie zuunterst auf die Schaltfläche Schutz aufheben klicken. Jetzt ist der Schutz vorläufig deaktiviert; Bahn frei für die nachfolgenden Änderungen.

Klicken Sie an die Stelle, ab welcher eine Bearbeitung erlaubt ist. Gehen Sie zu Seitenlayout/Umbrüche und wählen Abschnittsumbrüche/Fortlaufend. Falls nach dem editierbaren Bereich wieder ein geschützter Bereich folgen soll, fügen Sie einfach bei dessen Beginn noch einen weiteren Abschnittswechsel ein. Jetzt ist Ihre Vorlage in zwei bis drei Abschnitte (nicht mit Absätze zu verwechseln!) unterteilt.

Die machen Sie sich jetzt für Ihr Vorhaben zu Nutze. In den Entwicklertools aktivieren Sie wieder Bearbeitung einschränken. Beim Punkt «Bearbeitungseinschränkungen» aktivieren Sie «Nur diese Bearbeitungen im Dokument zulassen». Wählen Sie im Ausklappmenü beispielsweise Ausfüllen von Formularen. Gleich darunter gibts jetzt einen blauen Link Abschnitte auswählen. Klicken Sie ihn an und haken Sie da nur die zu schützenden Abschnitte an. Was nicht angehakt ist, darf der Anwender frei bearbeiten.

In Word 2007 gings fast gleich: Entwicklertools/Dokument schützen/Formatierung und Bearbeitung einschränken, um den Schutz aufzuheben. Auch hier fügen Sie nun via Seitenlayout/Umbrüche einen fortlaufenden Abschnittsumbruch ein und aktivieren den Schutz wieder via Entwicklertools/Dokument schützen/Formatierung und Bearbeitung einschränken. Das Auswählen der geschützten Abschnitte geht gleich wie bei Word 2010 und 2013.

Update: Tipps geprüft und ergänzt für Office 2013. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Betriebssysteme Internet Kummerkasten Software Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare