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Gaby Salvisberg
9. Feb 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Nur bestimmte Bereiche zum Bearbeiten zulassen

Problem: In einer Word-Vorlage möchte ich verhindern, dass man in allen Teilen des Dokumentes schreiben darf. Der Benutzer soll nur bestimmte Bereiche oder Textfelder beschreiben dürfen. Diese Textfelder sind nicht immer zusammenhängend. Gibt es so etwas in Word?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Natürlich geht das. Blenden Sie in Word 2007 oder 2010 aber zuerst die Entwicklerregisterkarte ein, falls sie noch fehlt. In Word 2007 gehts zu Office-Knopf/Word-Optionen/Häufig verwendet. Dort aktivieren Sie «Entwicklerregisterkarte in der Multifunktionsleiste anzeigen». In Word 2010 gehts zu Datei/Optionen/Menüband anpassen. Dort aktivieren Sie in der rechten Spalte die «Entwicklertools».

Jetzt kanns losgehen: Öffnen Sie Ihre Vorlage zum Bearbeiten. Fügen Sie an den zum Beschreiben vorgesehenen Stellen so genannte Inhaltssteuerelemente aus den Entwicklertools ein, zum Beispiel eben Textfelder.

Anschliessend gehts in den Entwicklertools zu Bearbeitung einschränken. Da wählen Sie bei den Bearbeitungseinschränkungen die Option «Ausfüllen von Formularen». Nun klicken Sie auf Ja, Schutz jetzt anwenden. Ob Sie ein Passwort angeben, bleibt Ihnen überlassen. Oftmals will man das Dokument nicht komplett vernageln, sondern nur ein versehentliches Bearbeiten bestimmter Dokumentbereiche verhindern. Lassen Sie das Passwort darum im Zweifelsfall weg. Speichern Sie die Vorlage. Wenn nun einer Ihrer Benutzer ein Dokument aus dieser Vorlage heraus erstellt, bekommt er nur noch in den von Ihnen eingefügten Textfeldern ein Schreibrecht. (PCtipp-Forum)

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