Word: Nur bestimmte Formatvorlagen zulassen

Lösung: Word (Office 2007, 2010 und 2013) will Sie offenbar für alle Eventualitäten ausgerüstet sehen. Darum erschlägt es Sie zunächst einmal mit einer Vielzahl von Formatvorlagen, wenn Sie im Reiter Start in der unteren rechten Ecke des Bereichs «Formatvorlagen» aufs Steuerelement klicken. Sie können diese auch nicht ohne Weiteres löschen.

Es gibt aber eine Möglichkeit. Überlegen Sie sich zuerst genau, welche Formatvorlagen Sie benötigen. Hierbei hilft Ihnen am unteren Rand des Formatvorlagen-Fensters der erste Knopf von rechts: Formatvorlagen verwalten.

Word zeigt ein «Formatvorlagen verwalten»-Fenster an, in welchem Sie zu Bearbeiten wechseln und sich durch die einzelnen Vorlagen klicken. Merken oder notieren Sie sich jene, die Sie behalten wollen. Sobald Sie darüber im Bild sind, klicken Sie das Fenster mit Abbrechen weg.

Jetzt wechseln Sie im Word-Fenster zum Reiter Überprüfen und klicken im Bereich «Schützen» auf Bearbeitung einschr. Im rechten Teil des Word-Fensters taucht eine Spalte auf «Formatierung und Bearbeitung einschränken». Aktivieren Sie «Formatierungen auf eine Auswahl von Formatvorlagen beschränken».