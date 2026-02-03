Word/Office: Cloud-Wörterbuch sichern und bearbeiten

Wörterbuch bearbeiten: Vielleicht haben Sie festgestellt, dass Word ein falsch geschriebenes Wort dauernd durchwinkt. Möglicherweise ist die falsche Schreibweise einmal aufgrund eines Fehlklicks in Ihrem Wörterbuch gelandet. Klicken Sie RoamingCustom.dic an und benutzen Sie Wortliste bearbeiten. Sollte RoamingCustom.dic fehlen, tun Sie dasselbe mit CUSTOM.DIC. Bei mir ist die CUSTOM.DIC-Datei allerdings leer; sämtliche von mir hinzugefügten Namen und Begriffe stecken in RoamingCustom.dic. Die Begriffe sind alphabetisch aufgeführt.

Soll einer weg? Scrollen Sie zu ihm oder klicken Sie in die Liste und tippen Sie die ersten paar Zeichen des Worts, klicken Sie drauf und verwenden Sie Löschen. Wollen Sie gleich neue Begriffe hinzufügen, tippen Sie eins im Feld Wort/Wörter ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Wörterbuch sichern: Möchten Sie das Wörterbuch sichern, um es beispielsweise in einem anderen Konto zu importieren? Öffnen Sie ein Explorer-Fenster und tippen Sie die Zeichenfolge %appdata% in die Adresszeile. Sie landen in einem Ordner wie C:\Users\IhrName\AppData\Roaming. Je nachdem, welches Wörterbuch Sie sichern wollen, gehts von hier aus etwas anders weiter.

Das erwähnte Cloud-Wörterbuch befindet sich hier: C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Office\16.0\[EineHexZahl]\Proofing. Anstelle von «[EineHexZahl]» kann z. B. «179f6490» stehen. Es können auch mehrere dieser kryptisch benannten Unterordner vorhanden sein, die im Unterordner Proofing je eine RoamingCustom.dic enthalten. Welche die aktive ist, finden Sie mit einem Blick aufs Änderungsdatum heraus; auch die Dateigrösse kann als Hinweis helfen. Dieses Wörterbuch können Sie nun zum Beispiel auf einen USB-Stick kopieren und zu einem anderen PC mitnehmen und im entsprechenden Ordner ablegen.