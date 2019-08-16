Word/Office: Wo sind jetzt plötzlich meine Vorlagen?

Falls die Vorlagen dort nicht zu finden sind, versuchen Sie es noch hier, anstelle von «IhrName» steht natürlich Ihr Benutzername: C:\Users\IhrName\ Documents\ Benutzerdefinierte Office-Vorlagen

Falls die Vorlagen hier liegen, kopieren Sie diesen Pfad.

Haben Sie Ihre Vorlagendateien gefunden? Wechseln Sie zurück zu Word und zum Fenster Datei/Optionen/Speichern. Fügen Sie den kopierten Pfad ins Feld hinter Standardspeicherort für persönliche Vorlagen ein, indem Sie hineinklicken und Ctrl+V (Strg+V) drücken.

Haben Sie in beiden Ordnern Vorlagen für Word, Excel, PowerPoint, die Sie noch benutzen? Versammeln Sie alle Vorlagendateien in einem davon und tragen Sie jenen in allen betroffenen Programmen als Vorlagenordner ein. Jetzt zeigen die Office-Programme unter Neu auch wieder den Link Persönlich, der zu Ihren Vorlagen führt.