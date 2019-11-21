Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
21. Nov 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word/Outlook macht Leerzeichen vor Doppelpunkt!

Plötzlich fügt Word/Outlook vor jedem Doppelpunkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen ein Leerzeichen ein. Warum «plenkt» Office? Und wie schalten Sie das ab?

Tatsächlich. Die Sprache des Absatzes ist auf Französisch eingestellt

© Quelle: PCtipp.ch

Direkt vor den allermeisten Satzzeichen gehören in der deutschen Sprache keine Leerzeichen hin. Also nicht vor Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppelpunkten, Punkten, Kommas oder vor den Strichpunkt. Die Leerzeichen stehen jeweils erst nach diesen Zeichen. Das ist eine sinnvolle typografische Regel, damit etwa beim Zeilenumbruch das Satzzeichen nicht separat umbrochen wird. 

(Wer die Regel etwa in Chats oder Social Media missachtet, wird laut Netzjargon ironisch des «Plenkens» bezichtigt und von Typografiefans entsprechend belehrt.)

Hilfe, Zwangs-«Plenk» bei Word & Outlook!

Dabei wissen Sie das alles doch schon längst, sonst wäre es Ihnen ja nicht aufgefallen: Sie schreiben in Outlook an einer Mail oder in Word an einem Dokument – und dort hat das Office-Programm aus heiterem Himmel angefangen, automatisch vor jedes Satzzeichen ein Leerzeichen einzufügen. 

Des Rätsels Lösung: Der Absatz oder das ganze Dokument ist in Französisch. Glauben Sie nicht? Ist aber fast sicher trotzdem so. Es kann wirklich vorkommen, dass Office aufgrund einer Tastenkombination oder aufgrund einer fehlinterpretierenden künstlichen Intelligenz meint, Ihr Text sei in Französisch gehalten. Und für Französisch gibt es eine Regel «signe double, espace double». Sie besagt, dass es ein Leerzeichen vor und nach allen zweiteiligen Satzzeichen braucht, sprich: auch vor dem Strichpunkt, Ausrufezeichen, Doppelpunkt und Fragezeichen. 

Allerdings sollte es im Französischen ein nicht-umbrechendes Leerzeichen sein. In der Schweiz werde gar die schmale Variante des nicht-umbrechenden Leerzeichens verwendet. Sei jene nicht verfügbar, verzichtet man hierzulande aufs Leerzeichen vor diesen Satzzeichen ganz – also wieder wie im Deutschen. 

Prüfen Sie es selbst: Setzen Sie den Cursor in den betroffenen Satz oder markieren Sie den ganzen betroffenen Absatz. Drücken Sie Shift+F1 (Umschalt+F1). Es erscheint rechts eine neue Spalte, die Ihnen die Formatierungen des Absatzes anzeigt. Und da sehen Sie – voilà – beispielsweise «Französisch (Schweiz)».

Tatsächlich. Die Sprache des Absatzes ist auf Französisch eingestellt

 © Quelle: PCtipp.ch

Um das zu ändern, markieren Sie den Absatz oder das ganze Dokument, sofern die Sprache überall die gleiche sein soll. Gehen Sie im Reiter Überprüfen zu Sprache und greifen Sie zu Sprache für Korrekturhilfen festlegen. Hier ändern Sie die Sprache wieder zu Deutsch oder Deutsch (Schweiz), dann sollte Outlook oder Word Ihnen keine Satzzeichen mehr «plenken». Jene, die schon da sind, müssen Sie leider von Hand oder per Suchen/Ersetzen ändern.

Kommentare

Office Betriebssysteme Kummerkasten Social Media Software Web-Dienste Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare