Word/Outlook: Was ist mit Ctrl+Pfeiltaste passiert?

Tastenkombinationen sind seit frühesten Windows-Zeiten sehr praktische Navigations-Abkürzungen in allerlei Textdokumenten und -programmen. Sei es in Notepad, in Word, Outlook oder wo auch immer Sie längeren Text bearbeiten, springen Sie mit dem Tastenkürzel Ctrl+Links (Strg+Links) schnell ein Wort nach links und mit Ctrl+Rechts eins nach rechts.

Langjährige Computernutzer haben diesen Shortcut vermutlich schon derart verinnerlicht, sodass sie gar nicht mehr merken, wie oft sie ihn einsetzen. Bis der Shortcut mitten in der Arbeit zu funktionieren aufhört.

Lösung: Wenn Ihnen das passiert, prüfen Sie zunächst, ob sich unser Verdacht erhärtet, nämlich: Die Tastenkombination tut nur in Word oder Outlook nicht mehr. Wenn Sie es in Notepad versuchen, funktioniert sie ganz normal. Wenn das zutrifft, «klemmt» etwas bei der Vorlesefunktion, die in Office 365 eingebaut ist. Die Funktion Laut vorlesen im Reiter Überprüfen in Word und Outlook könnte durch ein Kürzel wie Ctrl+Alt+Leertaste aktiviert worden sein. Und sobald diese in irgendeiner Weise aktiv ist – oder Word/Outlook nur glaubt, sie sei aktiv –, reisst die Leiste Ihr Ctrl+Links- oder Ctrl+Rechts-Tastenkürzel an sich.

In diesem Fall dürften Sie vielleicht sogar irgendwo eine unscheinbare kleine Leiste mit Symbolen für Rückwärts, Abspielen, Vorwärts, Einstellungen und Schliessen entdecken. Ist die Leiste zu sehen, schliessen Sie diese übers X-Symbol. Ihr Tastenkürzel funktioniert sofort wieder.