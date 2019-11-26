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Gaby Salvisberg
26. Nov 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word/Outlook: Was ist mit Ctrl+Pfeiltaste passiert?

Plötzlich funktionieren die Tastenkürzel Ctrl+Links- und Rechtspfeil fürs wortweise Springen im Text nicht mehr. Was ist denn jetzt wieder los?

Die Laut-vorlesen-Leiste reisst die Tastenkombinationen Ctrl+Links- und Rechtspfeil an sich

© Quelle: PCtipp.ch

Tastenkombinationen sind seit frühesten Windows-Zeiten sehr praktische Navigations-Abkürzungen in allerlei Textdokumenten und -programmen. Sei es in Notepad, in Word, Outlook oder wo auch immer Sie längeren Text bearbeiten, springen Sie mit dem Tastenkürzel Ctrl+Links (Strg+Links) schnell ein Wort nach links und mit Ctrl+Rechts eins nach rechts.

Langjährige Computernutzer haben diesen Shortcut vermutlich schon derart verinnerlicht, sodass sie gar nicht mehr merken, wie oft sie ihn einsetzen. Bis der Shortcut mitten in der Arbeit zu funktionieren aufhört.

Lösung: Wenn Ihnen das passiert, prüfen Sie zunächst, ob sich unser Verdacht erhärtet, nämlich: Die Tastenkombination tut nur in Word oder Outlook nicht mehr. Wenn Sie es in Notepad versuchen, funktioniert sie ganz normal. Wenn das zutrifft, «klemmt» etwas bei der Vorlesefunktion, die in Office 365 eingebaut ist. Die Funktion Laut vorlesen im Reiter Überprüfen in Word und Outlook könnte durch ein Kürzel wie Ctrl+Alt+Leertaste aktiviert worden sein. Und sobald diese in irgendeiner Weise aktiv ist – oder Word/Outlook nur glaubt, sie sei aktiv –, reisst die Leiste Ihr Ctrl+Links- oder Ctrl+Rechts-Tastenkürzel an sich.

In diesem Fall dürften Sie vielleicht sogar irgendwo eine unscheinbare kleine Leiste mit Symbolen für Rückwärts, Abspielen, Vorwärts, Einstellungen und Schliessen entdecken. Ist die Leiste zu sehen, schliessen Sie diese übers X-Symbol. Ihr Tastenkürzel funktioniert sofort wieder.

Die Laut-vorlesen-Leiste reisst die Tastenkombinationen Ctrl+Links- und Rechtspfeil an sich

 © Quelle: PCtipp.ch

Ist die Leiste nicht zu sehen? Auch das kann passieren. Wechseln Sie zum Reiter Überprüfen und schalten Sie Laut vorlesen einmal ein, damit Sie die Leiste sehen, und schliessen Sie diese übers X wieder. Auch jetzt dürfte der Fall erledigt sein und Ihr Shortcut ist wieder zum Leben erweckt.

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