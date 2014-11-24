Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
24. Nov 2014
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Word: Schöne Elemente für auszufüllende Formulare

Sie möchten in Word einen Anmeldetalon gestalten, den Ihre Bekannten oder Geschäftspartner handschriftlich ausfüllen sollen. Mit unseren Tipps zaubern Sie sehr einfach schöne Linien und Ankreuzkästchen aufs Papier.

Tabstopp auf rechtsbündig umschalten

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die Tipps gelten für Word 2013, funktionieren aber in älteren Word-Versionen praktisch gleich. 

Für Linien eignen sich am besten Tabstopps, denen Sie das passende Format verabreichen. Beginnen wir bei der langen Linie, die den Talon vom darüberstehenden Text abtrennt. Schalten Sie am linken Ende des Zeilenlineals das Tabstopp-Symbol durch mehrere Klicks um, sodass es einen «Tabstopp rechts» zeigt.

Tabstopp auf rechtsbündig umschalten

 © Quelle: PCtipp.ch

Setzen Sie den Cursor in die Zeile, in der die Abtrennlinie erscheinen soll und klicken Sie irgendwo gegen Ende ins Zeilenlineal hinein. Dort erscheint das Winkel-Symbol für den rechten Tabstopp. Ziehen Sie ihn per Maus möglichst genau auf die Markierung, die im Zeilenlineal die Zeilenlänge bezeichnet. Drücken Sie nun in der Zeile einmal die Tab-Taste, um einen Tabsprung einzufügen. Der Cursor springt zwar jetzt an den rechten Seitenrand, aber da fehlt noch eine Linie. Markieren Sie die Zeile, rufen Sie nach einem Rechtsklick darauf den Punkt Absatz auf und klicken Sie auf die Schaltfläche Tabstopps. Unten entdecken Sie schon die Füllzeichen. Klicken Sie zum Beispiel die zweite Option (Punktlinie) an und klicken Sie auf OK. Die Linie erscheint.

Tabsprung mit Linie versehen

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Schöne nun: Drücken Sie am Ende der Linie zweimal Enter und tippen Sie zum Beispiel «Vorname, Name:» und ein Leerzeichen ein. Drücken Sie wieder die Tab-Taste, erscheint die gepunktete Linie automatisch, weil Word das Format von vorhin immer noch intus hat und dieses übernimmt, bis Sie es im aktuellen Absatz wieder ändern. 

Achten Sie darauf, dass Ihre Leute genug Platz für handschriftliches Ausfüllen haben. Fügen Sie erst alle erforderlichen Texte und Zeilen ein. Markieren Sie dann die Zeilen mit den Ausfüll-Elementen und rufen erneut via Rechtsklick den Punkt Absatz auf. Wählen Sie etwas wie «Mehrfach» und setzen eine Zwei für doppelten Zeilenabstand.

Die Linie beginnt hinter «Ort» viel früher als hinter «Vorname, Name». Fügen Sie allenfalls noch einen Tabstopp ein: Markieren Sie die betroffenen Zeilen und schalten Sie das kleine Tab-Symbol oben links wieder durch mehrere Klicks in einen linksbündigen Tabstopp um. Klicken Sie an gewünschter Stelle (z.B. bei 4 cm) ins Zeilenlineal. Nicht erschrecken, wenn die gepunkteten Linen zunächst verschwinden. Setzen Sie den Cursor einfach in die Zeile hinter «Vorname, Name:» und drücken Sie die Tab-Taste, dann erscheint die Linie wieder - diesmal beginnend bei 4 Zentimetern.

Fürs Anbringen von Ankreuzkästchen haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich wären die Steuerelemente aus den Entwicklertools dafür gedacht. Aber sind eher etwas klein - und nachträglich schwieriger anzupassen. Da Sie ohnehin ein Papierformular kreieren, das nicht interaktiv sein muss, stehen Ihnen andere Wege offen. Im Reiter Einfügen finden Sie bei den Illustrationen die Formen, und darin ein Rechteck. Zeichnen Sie ein kleines Quadrat und ziehen Sie es in die gewünschte Grösse und Position. Via Rechtsklick und Form formatieren passen Sie Füllung, Linienfarbe und -stärke an. Ein Rechtsklick und Zeilenumbruch bringt Sie zudem zu den Optionen in Bezug auf die Position des Objekts. Wählen Sie zum Beispiel «Passend» für eine flexible Platzierung.

Objekt platzieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine weitere Möglichkeit wären Symbole, die Sie als Zeichen einfügen und in Schriftgrösse usw. beliebig anpassen könnten. Benutzen Sie hierfür entweder im Reiter Einfügen bei «Symbole» den Punkt Symbol/Weitere Symbole oder holen Sie sich einfach per Windowstaste+R und Eintippen von charmap die Zeichentabelle. Da bieten Schriftarten wie Wingdings oder Webdings eine grosse Auswahl. Suchen Sie sich einfach eines aus und ändern Sie dessen Schriftgrösse, bis es optisch passt. In der Wingdings-Schrift werden Sie übrigens auch das Scherensymbol entdecken. Fügen Sie dieses doch bei der Talon-Abtrennlinie ein.

Haben Sie alle Ausfüll-Elemente drin, können Sie nur noch eines: auf einen guten Rücklauf hoffen, etwa in Form von vielen Anmeldungen.

Kommentare

Office Fotografie Kummerkasten Zubehör Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare