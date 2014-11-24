Word: Schöne Elemente für auszufüllende Formulare

Das Schöne nun: Drücken Sie am Ende der Linie zweimal Enter und tippen Sie zum Beispiel «Vorname, Name:» und ein Leerzeichen ein. Drücken Sie wieder die Tab-Taste, erscheint die gepunktete Linie automatisch, weil Word das Format von vorhin immer noch intus hat und dieses übernimmt, bis Sie es im aktuellen Absatz wieder ändern.

Achten Sie darauf, dass Ihre Leute genug Platz für handschriftliches Ausfüllen haben. Fügen Sie erst alle erforderlichen Texte und Zeilen ein. Markieren Sie dann die Zeilen mit den Ausfüll-Elementen und rufen erneut via Rechtsklick den Punkt Absatz auf. Wählen Sie etwas wie «Mehrfach» und setzen eine Zwei für doppelten Zeilenabstand.

Die Linie beginnt hinter «Ort» viel früher als hinter «Vorname, Name». Fügen Sie allenfalls noch einen Tabstopp ein: Markieren Sie die betroffenen Zeilen und schalten Sie das kleine Tab-Symbol oben links wieder durch mehrere Klicks in einen linksbündigen Tabstopp um. Klicken Sie an gewünschter Stelle (z.B. bei 4 cm) ins Zeilenlineal. Nicht erschrecken, wenn die gepunkteten Linen zunächst verschwinden. Setzen Sie den Cursor einfach in die Zeile hinter «Vorname, Name:» und drücken Sie die Tab-Taste, dann erscheint die Linie wieder - diesmal beginnend bei 4 Zentimetern.

Fürs Anbringen von Ankreuzkästchen haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich wären die Steuerelemente aus den Entwicklertools dafür gedacht. Aber sind eher etwas klein - und nachträglich schwieriger anzupassen. Da Sie ohnehin ein Papierformular kreieren, das nicht interaktiv sein muss, stehen Ihnen andere Wege offen. Im Reiter Einfügen finden Sie bei den Illustrationen die Formen, und darin ein Rechteck. Zeichnen Sie ein kleines Quadrat und ziehen Sie es in die gewünschte Grösse und Position. Via Rechtsklick und Form formatieren passen Sie Füllung, Linienfarbe und -stärke an. Ein Rechtsklick und Zeilenumbruch bringt Sie zudem zu den Optionen in Bezug auf die Position des Objekts. Wählen Sie zum Beispiel «Passend» für eine flexible Platzierung.