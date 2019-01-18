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Gaby Salvisberg
18. Jan 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Seiten bzw. Kapitel verschieben

Wie lassen sich ganze Seiten oder Kapitel innerhalb eines Word-Dokuments am besten verschieben?

Blenden Sie nur die gewünschte Ebene ein, lassen sich ganze Kapitel in der Gliederungsansicht bequem verschieben

© Quelle: PCtipp.ch

Beim Überarbeiten eines längeren Dokuments stellen Sie fest, dass Sie beispielsweise die Seite 4 lieber vor die Seite 2 schieben möchten, damit die alte Seite 2 zur Seite 3 wird. 

Realitäts-Check: Vergessen Sie das. Word orientiert sich punkto Gliederung nicht an Seiten, sondern an Kapiteln bzw. eigentlich an Überschriften.

Wenn aber jedes Kapitel eine eigene Überschrift hat – auch das zu verschiebende Kapitel von Seite 4 – dann kommen Sie Ihrem Ziel trotzdem sehr nahe. Sogar einfacher, als Sie denken.

Natürlich könnten Sie einfach den Text der betroffenen Seiten markieren, mit Ctrl+X (Strg+X) ausschneiden und mit Ctrl+V (Strg+V) am gewünschten Ort einfügen. Aber es geht sogar noch ein wenig einfacher. Dies bedingt, dass Sie jedem Kapitel eine Überschrift gegönnt haben, die Sie auch als solche (z.B. Überschrift 1) formatiert haben. Das empfiehlt sich sowieso, denn es kommt ja vermutlich noch ein Inhaltsverzeichnis rein, das ebenfalls die Überschriften beiziehen wird.

Markieren Sie also den ersten Kapiteltitel. Verpassen Sie ihm via Rechtsklick/Formatvorlagen/Überschrift 1 eine passende Formatierung; alternativ blenden Sie via Shift+Ctrl+Alt+S (Umschalt+Strg+Alt+S) die Formatvorlagen ein und wählen das gewünschte Überschriftsformat dort aus. Wiederholen Sie das für alle Kapitelüberschriften.

Jetzt geht es sehr einfach: Wechseln Sie im Reiter Ansicht im Bereich Ansichten zu Gliederung. Wenn Sie im neuen Reiter Gliederung stehen, wählen Sie bei Ebene anzeigen nur die oberste Ebene aus, also Ebene 1. Schon haben Sie sehr übersichtlich alle Kapitelüberschriften untereinander. Fahren Sie per Maus auf den hellgrauen Knubbel vor der Überschrift des zu verschiebenden Kapitels. Es ist eigentlich kein Knubbel, sondern ein Pluszeichen (das sehen Sie, wenn Sie es mit Ctrl+Mausrad grösser zoomen). Der Mauszeiger verwandelt sich in einen gekreuzten Verschiebezeiger. Schnappen Sie den Knubbel bzw. das Pluszeichen des Kapitels per Maus und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an den gewünschten Ort, zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Kapitel. Lassen Sie die Maustaste los, ist das Kapitel verschoben.

Blenden Sie nur die gewünschte Ebene ein, lassen sich ganze Kapitel in der Gliederungsansicht bequem verschieben

 © Quelle: PCtipp.ch

Prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls noch die Kapitelüberschriften und sonstigen Verweise im Dokument. Das Inhaltsverzeichnis passt sich automatisch an, sobald Sie jenes das nächste Mal aktualisieren. (PCtipp-Forum)

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