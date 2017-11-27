Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
27. Nov 2017
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Word: Seitenrand, Schacht, Schrift etc. permanent einstellen

Viele Word-Anwender ärgern sich bei jedem neuen Dokument über falsche Zeilenabstände, falsche Seitenränder, falsche Standardschrift und mehr. Passen Sie das ruck, zuck dauerhaft an.

Seitenränder festlegen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wenn auch immer Sie in Word ein neues leeres Blatt schnappen, basieren die Ränder und Schriftarten auf der Standardvorlage «Normal.dot» bzw. «Normal.dotx/.dotm». Sind Sie es leid, jedes Mal die Schrift, den Zeilenabstand oder die Seitenränder anzupassen? Sie bringen Ihre gewünschten Einstellungen sehr einfach in die Normal.dotx-Vorlage.

Seitenränder und Schacht

Das geht in allen Word-Versionen von Word 2007 bis 2016 (bzw. Office 365) genau gleich. Öffnen Sie ein neues, leeres Word-Dokument.

Klicken Sie im Reiter Layout bzw. Seitenlayout im Bereich «Seite einrichten» aufs kleine Kontrollelement Seite einrichten. Sie finden das unscheinbare Icon in der rechten unteren Ecke des Seite-einrichten-Bereichs. 

Im Dialog arbeiten Sie sich flugs durch die ersten zwei Reiter Seitenränder und Papier. Viele Nutzer verkleinern beispielsweise den rechten Seitenrand auf 1,5 oder 2 cm anstelle von 2,5 cm. Bei Papier werden Sie wahrscheinlich das Papierformat auf A4 belassen. Sie hätten im gleichen Reiter aber die Option, einen anderen Druckerschacht zu wählen. Ihren bevorzugten Schacht können Sie nämlich direkt hier festlegen, für alle neuen Dokumente, die auf Ihrer Normal.dotx basieren.

Seitenränder festlegen

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Reiter Layout ist nur für wenige Nutzer von Belang: Hier könnten Sie beispielsweise bestimmen, wie viel Platz zwischen dem oberen/unteren Papierrand und Ihrer Kopf- oder Fusszeile frei bleiben soll. Sind Sie fertig, klicken Sie auf Als Standard festlegen und bestätigen allfällige Rückfragen mit Ja.

Schriftart und -grösse, Zeilenabstand

Haben Sie eine «Hausschrift», gehören Sie zu den Fans des Klassikers «Arial» oder bevorzugen Sie gar die trashig-trockene Festbreiten-Schreibmaschinenschrift Courier? In welchem Font auch immer Sie Ihre Dokumente am liebsten bearbeiten, stellen Sie diesen am besten ebenfalls in Ihrer Standardvorlage ein.

Wechseln Sie zum Reiter Start und klicken Sie im Bereich «Formatvorlagen» unterhalb von «Formatvorlagen ändern» wieder aufs unscheinbare Kontrollelement. 

Liste der Formatvorlagen aufrufen

 © Quelle: PCtipp.ch

Es erscheint eine ganze Liste von Formaten, etwa «Überschrift 1», «Titel», «Untertitel» und weitere. Die meisten von diesen basieren aber auf der Formatvorlage namens «Standard». Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Standard und gehen Sie im Kontextmenü zu Ändern.

Bei «Formatierung» wählen Sie Ihre bevorzugte Schriftart und Schriftgrösse aus. Direkt darunter sind Icons für die Ausrichtung: linksbündig, zentriert, rechtsbündig und Blocksatz. Dahinter gibts Icons für den Zeilenabstand. Klicken Sie z.B. das erste an für einfachen Zeilenabstand. Gleich die nächsten Icons widmen sich nicht dem Zeilenabstand innerhalb eines Absatzes, sondern jenem zwischen zwei Absätzen. Wenn Sie bei einem Absatzwechsel (der durchs Drücken von Enter entsteht) keinen grösseren Abstand wollen, klicken Sie aufs zweite Icon, das den Absatzabstand verkleinert.  

Klicken Sie unten auf die Option «Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente». 

Tipp: Achten Sie auch genau auf die Angaben unterhalb des weissen grossen Beispielfeldes. Hier sehen Sie nicht nur, welche Schriftart und -grösse sowie Ausrichtung (Links) gewählt ist. Wichtig sind hier auch «Zeilenabstand» und «Abstand nach». Möchten Sie weitere Absatzeinstellungen vornehmen, besuchen Sie unten links über den Format-Knopf den Punkt Absatz. Passen Sie dort ebenfalls an, was Sie als Standard haben wollen.

Standardschrift ändern, Zeilenabstand, Absatzabstand etc.

 © Quelle: PCtipp.ch

Gibt es auch Standard-Tabulatoren, die Sie gerne hätten? Die können Sie bei Format/Tabstopps hinzufügen. Ist hier alles Notwendige getan, klicken Sie im Absatz-Dialog auf OK. Prüfen Sie erneut die Angaben unterhalb des Beispielfeldes. Wenn diese Ihren Bedürfnissen entsprechen, klicken Sie auf OK. Ab sofort weist jedes neue, leere Dokument schon von Anfang an diese Einstellungen auf.

Kommentare

Office Betriebssysteme Kummerkasten Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare