Word: Seitenrand, Schacht, Schrift etc. permanent einstellen

Lösung: Wenn auch immer Sie in Word ein neues leeres Blatt schnappen, basieren die Ränder und Schriftarten auf der Standardvorlage «Normal.dot» bzw. «Normal.dotx/.dotm». Sind Sie es leid, jedes Mal die Schrift, den Zeilenabstand oder die Seitenränder anzupassen? Sie bringen Ihre gewünschten Einstellungen sehr einfach in die Normal.dotx-Vorlage.

Seitenränder und Schacht

Das geht in allen Word-Versionen von Word 2007 bis 2016 (bzw. Office 365) genau gleich. Öffnen Sie ein neues, leeres Word-Dokument.

Klicken Sie im Reiter Layout bzw. Seitenlayout im Bereich «Seite einrichten» aufs kleine Kontrollelement Seite einrichten. Sie finden das unscheinbare Icon in der rechten unteren Ecke des Seite-einrichten-Bereichs.

Im Dialog arbeiten Sie sich flugs durch die ersten zwei Reiter Seitenränder und Papier. Viele Nutzer verkleinern beispielsweise den rechten Seitenrand auf 1,5 oder 2 cm anstelle von 2,5 cm. Bei Papier werden Sie wahrscheinlich das Papierformat auf A4 belassen. Sie hätten im gleichen Reiter aber die Option, einen anderen Druckerschacht zu wählen. Ihren bevorzugten Schacht können Sie nämlich direkt hier festlegen, für alle neuen Dokumente, die auf Ihrer Normal.dotx basieren.