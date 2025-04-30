Word: So drucken Sie auch den Seitenhintergrund

In Word können Sie via Entwurf eine Seitenfarbe festlegen. Mittels Fülleffekte lässt sich sogar ein Bild auswählen, das als Hintergrund dienen soll. Doch im Ausdruck fehlt der selbstgewählte Hintergrund.

Lösung: Dies ist meist nur eine Einstellungsfrage. Öffnen Sie in Word via Datei die Optionen und wechseln Sie zu Anzeige. Im Bereich Druckoptionen aktivieren Sie den Punkt Hintergrundfarben und -bilder drucken. Klicken Sie auf OK und versuchen Sie es erneut.