Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
30. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: So drucken Sie auch den Seitenhintergrund

In Word lässt sich eine andere Farbe oder auch ein Bild als Seitenhintergrund festlegen. Aber was, wenn Word diesen Hintergrund einfach nicht drucken will? Dies und zwei weitere Kurztipps zu Word-Hintergründen gibts hier.
Die Word-Optionen

In den Optionen holen Sie sich den Hintergrunddruck zurück

© Quelle: PCtipp.ch

In Word können Sie via Entwurf eine Seitenfarbe festlegen. Mittels Fülleffekte lässt sich sogar ein Bild auswählen, das als Hintergrund dienen soll. Doch im Ausdruck fehlt der selbstgewählte Hintergrund.

Lösung: Dies ist meist nur eine Einstellungsfrage. Öffnen Sie in Word via Datei die Optionen und wechseln Sie zu Anzeige. Im Bereich Druckoptionen aktivieren Sie den Punkt Hintergrundfarben und -bilder drucken. Klicken Sie auf OK und versuchen Sie es erneut.

In den Optionen holen Sie sich den Hintergrunddruck zurück

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipps zu Seitenhintergründen

Während das Wählen einer Farbe meistens gut klappt, haben Sie bei Bildern oder Farbverläufen kaum Einfluss darauf, wie diese Elemente im gedruckten Dokument aussehen. Hier würde ich eher via Einfügen direkt ein Bild im Dokument selbst platzieren. Via Rechtsklick darauf greifen Sie bei Textumbruch zu Hinter den Text.

Wollen Sie das Bild zudem etwas blasser oder dunkler darstellen? Klicken Sie aufs Bild und wechseln Sie oben zu Bildformat. Hier finden Sie einige Einstellungsmöglichkeiten. Weitere entdecken Sie allenfalls auch via Rechtsklick und Grafik formatieren. (PCtipp-Forum)

Experimentieren Sie mit den Effekten und Formaten

 © Quelle: PCtipp.ch

(Ursprung 28.5.2009, Update für Office 365 22.6.2023)

Kommentare

Word Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare