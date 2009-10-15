Word: «ß» durch «ss» ersetzen

Tipps! Auf CH-Tastaturen fehlt das ß. Sie bekommen es auf verschiedene Weise ins «Suchen nach»-Feld. Entweder drücken und halten Sie die Alt-Taste und tippen auf dem Zahlenblock die Ziffernfolge 225 oder 0223 ein. Oder Sie kopieren zuvor ein ß und fügen es dort per Tastenkürzel Ctrl+V ein.

Am weitaus elegantesten ist aber: Bevor Sie den Befehl aufrufen, markieren Sie einfach das erste ß, das Ihnen im Text begegnet. Wenn Sie jetzt zu Bearbeiten/Ersetzen gehen oder Ctrl+H drücken, hat Word das Zeichen bereits ins «Suchen nach»-Feld übernommen.

OpenOffice.org: Den Befehl Bearbeiten/Suchen&Ersetzen gibts natürlich auch im OpenOffice.org Writer. Dort rufen Sie ihn alternativ per Tastenkombination Ctrl+F auf. (PCtipp-Forum)