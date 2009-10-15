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Gaby Salvisberg
15. Okt 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: «ß» durch «ss» ersetzen

Problem: Wie kann ich in Word möglichst einfach alle deutschen Esszett «ß» durch «ss» ersetzen?

Der Ersetzen-Befehl in Word 2007

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Word kann Zeichenfolgen suchen und durch andere Zeichenfolgen ersetzen. Öffnen Sie in Word 2003 im Menü Bearbeiten den Befehl Ersetzen. Im Feld «Suchen nach» fügen Sie ein «ß» ein, im Feld «Ersetzen durch» die zwei «ss». Weil das ß in Schweizer Texten normalerweise nirgends vorkommt, klicken Sie gleich auf Alle ersetzen.

In Word 2007 ist der Ersetzen-Befehl im Reiter Start zu finden, ganz rechts im «Bearbeiten»-Bereich. In allen Microsoft-Word-Versionen ist der Dialog auch über das Tastenkürzel Ctrl+H zugänglich.

Der Ersetzen-Befehl in Word 2007

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipps! Auf CH-Tastaturen fehlt das ß. Sie bekommen es auf verschiedene Weise ins «Suchen nach»-Feld. Entweder drücken und halten Sie die Alt-Taste und tippen auf dem Zahlenblock die Ziffernfolge 225 oder 0223 ein. Oder Sie kopieren zuvor ein ß und fügen es dort per Tastenkürzel Ctrl+V ein.

Am weitaus elegantesten ist aber: Bevor Sie den Befehl aufrufen, markieren Sie einfach das erste ß, das Ihnen im Text begegnet. Wenn Sie jetzt zu Bearbeiten/Ersetzen gehen oder Ctrl+H drücken, hat Word das Zeichen bereits ins «Suchen nach»-Feld übernommen.

OpenOffice.org: Den Befehl Bearbeiten/Suchen&Ersetzen gibts natürlich auch im OpenOffice.org Writer. Dort rufen Sie ihn alternativ per Tastenkombination Ctrl+F auf. (PCtipp-Forum)

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