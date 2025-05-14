Word: Stichwortverzeichnis erstellen

In Word ein Inhaltsverzeichnis einzubauen, ist ein Leichtes, sofern das Dokument korrekt mit Überschriften, Kapiteln und allfälligen Unterkapiteln versehen ist. Wie das geht, lesen Sie hier. Beim Stichwortverzeichnis hingegen braucht es noch etwas mehr Vorbereitung. Sie müssen nämlich den ganzen Text einmal durchlesen und dabei jedes einzelne Wort, auf das Sie im Stichwortverzeichnis verweisen möchten, entsprechend markieren. Das ist der Hauptteil der Arbeit.

Denken Sie daran: Der Leser Ihres Dokuments und Stichwortverzeichnisses wird später unter einem Stichwort alle Seiten finden, auf denen jenes Wort erwähnt ist. Es ist also sinnlos, alle Wörter des Dokuments zu indexieren. Nur jene Begriffe, über die es auf den im Index stehenden Seiten etwas Nennenswertes zu lesen gibt, sollten dort hinein.

Stichwörter markieren: Nehmen Sie sich Zeit für diese Aufgabe, die recht viel Konzentration erfordert. Lesen Sie Ihr Dokument in Ruhe durch. Soll ein Wort ins Stichwortverzeichnis, markieren Sie es z.B. mittels Doppelklick. Im Reiter Referenz klicken Sie bei Index auf Eintrag festlegen. Alternativ drücken Sie die Tastenkombination Alt+Shift+X (Alt+Umschalt+X).