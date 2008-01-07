Word: Strich am rechten Rand

An den Kanten und Ecken der Grafik erscheinen jetzt Balken und Winkel. Die lassen sich per Maus ergreifen und verschieben. Auf diese Weise können Sie den rechten Rand «einziehen», worauf er quasi abgeschnitten wird - und der Strich verschwindet.

Tipp: Am besten wäre es, Sie würden die Grafik nach dem Scannen zuerst separat speichern (z.B. als BMP- oder GIF-Datei) und in einem Bildbearbeitungsprogramm zuschneiden. Fügen Sie die Grafik erst dann ins Word-Dokument ein. Denn wenn Sie innerhalb von Word auf die oben beschriebene Weise Bildteile wegschneiden, bleiben diese in der Worddatei gespeichert, was sie unnötig aufbläht.

Handelt es sich um eine sehr hartnäckige Linie? Rufen Sie per Rechtsklick auf die Grafik nochmals Grafik formatieren auf und besuchen Sie das Register Farben und Linien. Bei Linie muss «Keine Linie» drinstehen, sonst wird die Grafik mit der dort gewählten Farbe umrandet. (PCtipp-Forum)