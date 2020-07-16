Word und mehr: Suche nach allen Binnen-Grossbuchstaben

Viele Binnen-Grossbuchstaben (einzelne Grossbuchstaben mitten in einem Wort) sind erwünscht, etwa bei Produktbezeichnungen wie «AirPods» oder «FritzBox» oder auch bei gendergerechter Schreibweise wie «LeserInnen». Aber vielleicht ist Ihnen beim Importieren eines Textes aus einer anderen Software ein kleines Malheur passiert: Viele per Bindestrich gekoppelte Begriffe (z.B. Hochglanz-Kunststoff) haben ihren Bindestrich verloren, weshalb nun etwa HochglanzKunststoff im Text steht.

Sie möchten nun aber nicht den ganzen Text nochmals zeitraubend durchlesen. Da Sie auf Anhieb nicht wissen, welche gekoppelten Begriffe davon betroffen sind, können Sie nicht zum simplen Suchen/Ersetzen greifen. Aber Sie können sich von Word helfen lassen, alle Wörter zu finden, die einen Binnen-Grossbuchstaben enthalten. Dann können Sie bei jeder Fundstelle selbst entscheiden, ob Sie korrigieren wollen. So gehen die Suche nach möglichen «Unfallstellen» und dasKorrigieren etwas schneller.

So gehts

Öffnen Sie das Dokument und setzen Sie mit Ctrl+Home (Strg+Pos1) den Cursor ganz an den Anfang. Gehen Sie im Reiter Start zu Suchen/Erweiterte Suche. Aktivieren Sie mindestens Platzhalter verwenden, allenfalls auch Interpunktionszeichen ignorieren und Leerzeichen ignorieren.

Bei Suchen nach tippen Sie die Zeichenfolge [a-z][A-Z] ein. Klicken Sie auf Suchen bzw. Weitersuchen, wird Word zum ersten Treffer springen.