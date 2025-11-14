Word: Text in derselben Zeile vor der Aufzählung

Vielleicht listen Sie für eine Stellenbewerbung Ihre bisherigen Tätigkeiten auf und möchten dahinter für jede erwähnte Zeitspanne die Dinge aufzählen, die Sie beim jeweiligen Job erledigt haben. Es ist allerdings etwas knifflig, wenn sich der vorangestellte Zeitraum in derselben Zeile befindet wie die Aufzählung.

Wir zeigen Ihnen zweieinhalb Möglichkeiten, dies in Word zu lösen.

Variante 1: Verzicht auf vollautomatische Aufzählung

Diese Variante erfordert nebst dem Formatieren der gewünschten Einzüge und Tabulatoren, dass Sie das Aufzählungszeichen und den Tab-Sprung manuell einfügen. Aber es ist dennoch keine Hexerei. Mit dieser Methode können Sie den ersten Aufzählungspunkt tatsächlich in derselben Zeile anbringen, in welcher vorne der Zeitraum angegeben ist. Angenommen, die Aufzählungszeichen sollen bei 4,5 cm und der Text bei 5 cm stehen.

Markieren Sie den Absatz, klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Absatz. Setzen Sie den linken Einzug auf 0 cm, dafür den Sondereinzug auf Hängend bei 5 cm. Benutzen Sie die Schaltfläche Tabstopps und setzen Sie einen Tabstopp bei 4,5 cm. Klicken Sie auf OK.