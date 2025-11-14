Hübsch formatiert
Word: Text in derselben Zeile vor der Aufzählung
Vielleicht listen Sie für eine Stellenbewerbung Ihre bisherigen Tätigkeiten auf und möchten dahinter für jede erwähnte Zeitspanne die Dinge aufzählen, die Sie beim jeweiligen Job erledigt haben. Es ist allerdings etwas knifflig, wenn sich der vorangestellte Zeitraum in derselben Zeile befindet wie die Aufzählung.
Wir zeigen Ihnen zweieinhalb Möglichkeiten, dies in Word zu lösen.
Variante 1: Verzicht auf vollautomatische AufzählungDiese Variante erfordert nebst dem Formatieren der gewünschten Einzüge und Tabulatoren, dass Sie das Aufzählungszeichen und den Tab-Sprung manuell einfügen. Aber es ist dennoch keine Hexerei. Mit dieser Methode können Sie den ersten Aufzählungspunkt tatsächlich in derselben Zeile anbringen, in welcher vorne der Zeitraum angegeben ist. Angenommen, die Aufzählungszeichen sollen bei 4,5 cm und der Text bei 5 cm stehen.
Markieren Sie den Absatz, klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Absatz. Setzen Sie den linken Einzug auf 0 cm, dafür den Sondereinzug auf Hängend bei 5 cm. Benutzen Sie die Schaltfläche Tabstopps und setzen Sie einen Tabstopp bei 4,5 cm. Klicken Sie auf OK.
Geben Sie einen Zeitraum ein, drücken Sie Tab. Gehen Sie zu Einfügen/Symbole/Symbol/Weitere Symbole. Schalten Sie aufs Subset Allgemeine Interpunktion um, dann dürften sie das dicke Aufzählungszeichen finden. Klicken Sie drauf und benutzen Sie Einfügen. Drücken Sie Tab. Verfassen Sie den Text zum ersten Aufzählungspunkt. Sollte ein Zeilenumbruch stattfinden, ist dieser automatisch auf die festgelegte Position von 5 cm eingerückt.
Blendet man mit Ctrl+* (Ctrl+Shift+3) die nicht druckbaren Zeichen ein, sehen Sie den Aufbau.
Variante 2: Umgehung der AutoAufzählung in Zeile 1
Vielleicht suchen Sie bei dieser Gestaltung nach einem geeigneten Platz zum Erwähnen der Namen Ihrer vorherigen Arbeitgeber. Setzen Sie diese in die gleiche Zeile wie den Zeitraum, lassen aber das Aufzählungszeichen weg.
Damit könnten Sie sogar eine automatische Aufzählung verwenden.
Variante 3: Die gute alte TabelleAuch zur Tabelle können Sie greifen. In der linken Spalte haben Sie pro Zelle den Zeitraum und den Firmennamen. In der rechten Spalte zählen Sie die Tätigkeiten auf. Hier steht sogar einer automatischen Aufzählung nichts im Weg.
Hierzu aber zwei Tipps: Damit es zwischen den Zeiträumen einen Mindestabstand gibt, erwägen Sie Folgendes. Öffnen Sie nach einem Rechtsklick auf die Tabelle die Tabelleneigenschaften. Klicken Sie auf Optionen. Bei Standardzellenbegrenzungen wählen für «Unten» z. B. einen Wert von 0,5 cm. Damit müssen sie keine manuellen Zeilenschaltungen einfügen, falls der Leerraum zwischen den Zeilen zu knapp wäre.
Öffnen Sie wieder die Tabelleneigenschaften und wählen Sie bei Rahmen und Schattierung die Einstellung Ohne. Formatieren Sie allenfalls die Zeiträume oder Arbeitgebernamen noch fett.
In LibreOffice Writer funktionieren diese Tipps sinngemäss genau gleich. (PCtipp-Forum)
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