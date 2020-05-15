Word: Text zwischen oberem und unterem Rand zentrieren

Text zu zentrieren ist in Word im Prinzip einfach; wenn es ums Einmitten zwischen dem linken und rechten Seitenrand geht: Markieren Sie den Text und klicken Sie im Reiter Start bei Absatz aufs Icon für Zentrieren. Aber was ist, wenn Sie den Text – etwa für ein Deckblatt – zwischen dem oberen und unteren Seitenrand zentrieren möchten?

Lösung: Das ist ein Stückchen weniger intuitiv. Wechseln Sie in den Reiter Layout oder Seitenlayout. Klicken Sie im Bereich Seite einrichten aufs Steuerelement in der Ecke.