Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
12. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Textbegrenzung erscheint um jeden Absatz

Wenn man in Word früher in den Word-Optionen bei «Dokumentinhalt anzeigen» die «Textbegrenzungen» aktivierte, grenzte Word den Textbereich von den umgebenden Rändern ab. Seit Office 2013 «umstrichelt» Word aber mit den Textbegrenzungen jeden einzelnen Absatz.
Word-Fenster mit Linien um jeden Absatz

Jeder Absatz ist mit irritierenden Linien umgeben.

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: In diesem Punkt hat Microsoft damals mit Office 2013 tatsächlich eine Funktion verschlimmbessert. 

Jeder Absatz ist mit irritierenden Linien umgeben.

 © Quelle: PCtipp.ch

Die neuen Textbegrenzungen um jeden einzelnen Absatz sehen in Word sehr verwirrend aus – und sind für viele Anwenderinnen und Anwender keine echte Hilfe mehr. 

Es gibt jedoch eine kleine Alternative. Vielleicht reicht Ihnen diese bereits. Besuchen Sie unter Datei/Optionen den Bereich Erweitert. Scrollen Sie etwa um einen Drittel herunter, bis Sie zum Kapitel Dokumentinhalt anzeigen gelangen.

Versuchen Sie es dort einmal mit einer anderen Einstellung: Deaktivieren Sie Textbegrenzungen anzeigen und wählen Sie stattdessen die Option Zuschnittsmarken anzeigen

Schnittmarken statt Textbegrenzung

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf OK. Die verwirrenden Striche um die Absätze sind wieder weg. Aber nun erkennen Sie in den Seiten-Ecken dezente Winkel, die Ihnen zumindest dort anzeigen, wo der Textbereich aufhört und der Randbereich beginnt. (PCtipp-Forum)

(Ursprung: 30.6.2014, Update für aktuelle Office-Version 7.3.2022)

Kommentare

Office Word Microsoft Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare