Word: Textbegrenzung erscheint um jeden Absatz

Die neuen Textbegrenzungen um jeden einzelnen Absatz sehen in Word sehr verwirrend aus – und sind für viele Anwenderinnen und Anwender keine echte Hilfe mehr.

Es gibt jedoch eine kleine Alternative. Vielleicht reicht Ihnen diese bereits. Besuchen Sie unter Datei/Optionen den Bereich Erweitert. Scrollen Sie etwa um einen Drittel herunter, bis Sie zum Kapitel Dokumentinhalt anzeigen gelangen.

Versuchen Sie es dort einmal mit einer anderen Einstellung: Deaktivieren Sie Textbegrenzungen anzeigen und wählen Sie stattdessen die Option Zuschnittsmarken anzeigen.