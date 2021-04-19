Word: Textfeld mit um 90° gedrehtem, vertikalem Text

Im LibreOffice Writer geht es fast gleich: Gehen Sie zu Einfügen/Textfeld und malen Sie das Textfeld ins Dokument. Tippen Sie Ihren Text ein. Ist das Textfeld markiert, lässt sich in der Symbolleiste eine Layoutoption wählen z.B. Paralleler Umlauf. Ein Rechtsklick auf die Form fördert den Befehl Drehen zu Tage. Schnappen Sie eine der jetzt rot markierten Ecken und drehen Sie das Textfeld in die gewünschte Richtung. Auch hier funktioniert übrigens der Trick mit der gedrückten Shift- bzw. Umschalt-Taste, um die angepeilten 90° genauer zu treffen.

Aber aufgepasst! Gedrehte Textfelder kann man natürlich in verschiedensten Dokumenten benutzen. Aber falls es sich (wie im unten verlinkten Forumsthread) um Etiketten für den Postversand handelt, sollten Sie abklären, ob die Post mit Ihrer Gestaltung zufrieden ist. Für Briefe wird es nicht so gern gesehen, wenn Sie den Absender neben der Adresse in Vertikalausrichtung anbringen (siehe Post-PDF). Am einfachsten und von der Post akzeptiert ist bei Briefen das Anbringen der Absenderadresse in kleinerer Schrift direkt oberhalb des Empfängers, abgetrennt durch eine Linie. Dann ist auch kein Drehen nötig. Bei Paketen sind hingegen durchaus Formatierungen mit vertikal angebrachter Absenderadresse üblich. (PCtipp-Forum)