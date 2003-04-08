8. Apr 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word Textfelder werden nicht gedruckt
Wenn ich in einem Worddokument ein Textfeld eingebe, wird es in der Entwurfsansicht angezeigt, wenn ich aber zur Seitenansicht wechsle, verschwindet das Feld, es wird auch nicht ausgedruckt.
Im Menü "Extras" - "Optionen" finden Sie unter der Registerkarte "Drucken" einen Bereich, der "Mit dem Dokument ausdrucken" heisst.
Dort setzen Sie vor "Zeichnungsobjekte" ein Häkchen. Dann werden die Textfelder mit ausgedruckt.
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