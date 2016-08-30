Word: Textmarken und Verweise

In längeren Dokumenten sind Querverweise und Links innerhalb des Dokuments oft nützlich, damit der Leser schnell zur gewünschten Stelle springen kann. Aber wie bringen Sie die an?

Unter Einfügen/Link haben Sie die Wahl zwischen einem Link/Hyperlink, einem Querverweis oder einer Textmarke. Ein Querverweis verweist zum Beispiel auf ein Kapitel und zitiert im Verweistext standardmässig auch gleich dessen Kapitelbezeichnung. Das ist nicht immer so gewünscht. Die Textmarke ist selbst noch kein Link, sondern kann später als Linkziel dienen. Ein Link ist im Prinzip ein Hyperlink, ähnlich wie im World Wide Web. Er ist ein mit einem Verweis versehenes Wort, das den Leser beim Klick direkt zu einer anderen Stelle im Dokument führt – oder zu einer Webseite. Damit Sie einen Link setzen können, muss das Linkziel definiert sein.