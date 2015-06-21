Word: Überarbeitungsmodus beenden

Lösung: In Word 2007, Word 2010 und Word 2013 erledigen Sie das im Reiter Überprüfen. Klappen Sie dort bei Nachverfolgung den Punkt Änderungen nachverfolgen auf und deaktivieren dort die Option Änderungen nachverfolgen.

Aufgepasst: Überdenken Sie diese Entscheidung. Das Nachverfolgen der Überarbeitungsschritte ist eine nützliche Funktion in der Teamarbeit. So kann sich die Person, die von Ihnen den korrigierten Text zurückbekommt, ein Bild von den Korrekturen machen. Lesen Sie hierzu auch den Artikel «Gemeinsam texten» aus dem PCtipp 7/2012 (Kurzlink http://go.pctipp.ch/pdf120738).

Update 21.6.2015: Word 2013 ergänzt. (PCtipp-Forum)