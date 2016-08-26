Word: $- und €-Zeichen nicht vom Betrag trennen

Es ist unschön, wenn das Währungszeichen hinter oder vor dem Betrag am Zeilenende auf die nächste Zeile umbrochen wird. Eigentlich sollte man es deshalb nicht mit einem normalen, sondern mit einem geschützten Leerzeichen hinter den Betrag pappen.

Selbst eingeben: Das geschützte Leerzeichen landet in Ihrem Word-Dokument, indem Sie die Tastenkombination Ctrl+Shift+Leerzeichen (Strg+Umschalt+Leerzeichen) drücken. Wenn Sie zwischen Betrag und Währungssymbol ein solches eintippen, sieht das zunächst aus wie immer. Sollte aber der Betrag ans Ende einer Zeile zu liegen kommen, sehen Sie den Unterschied: Mit normalem Leerzeichen umbricht Word die Zeile genau zwischen Betrag und Währung, was unschön ist. Ist es ein geschütztes Leerzeichen, hält Word Betrag und Währung zusammen, weshalb bei Erreichen des Zeilenendes der Umbruch vor dem Betrag stattfindet. Das sieht einfach besser aus.