Word und LibreOffice Writer: Bild mit Rahmen, Pfeil oder Linie gruppieren

Gruppieren – aber wie?

Aus der Bildbearbeitung bzw. aus dem Desktop-Publishing kennen Sie vielleicht die Funktion Gruppieren. Da sind Sie sogar auf der richtigen Spur!

Zuerst für Microsoft Word: Sie versuchen nun, Bild und Rahmen zu markieren, um an einen Befehl wie Gruppieren zu gelangen. Aber schon das Markieren fällt flach: Sie drücken und halten die Ctrl- bzw. Strg-Taste, klicken das Bild an, anschliessend den Rahmen, aber nichts geschieht. Der Rahmen wird nicht markiert.

Lösung: Textumlauf! Word bietet die Gruppierfunktion bzw. oft schon das gemeinsame Markieren von Bild- und Form-Objekten nicht an, wenn beim Bild die Layoutoption Mit Text in Zeile gewählt ist. Und dies ist aber blöderweise die Standardeinstellung in Word. Klicken Sie aufs Bild und wählen Sie eine andere Layoutoption. Es müsste mit allem klappen, was Sie unter «Mit Textumbruch» finden, also sowohl mit Quadrat als auch mit Oben und unten.