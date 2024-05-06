Word: Unerwünschte Absatzmarken ersetzen

Das Problem manifestiert sich in Ihrem Dokument, wenn Sie etwa in Word im Reiter Start im Bereich Absatz die nicht-druckbaren Zeichen zum Vorschein bringen. Jede Zeile endet mit einer Absatzmarke. Früher entstand das Problem meistens durch User, die ihre Textverarbeitung für eine Schreibmaschine hielten und am Ende jeder Zeile Enter drückten. Heute tritt das Problem häufig auf, wenn Sie Inhalte etwa aus PDFs kopieren. Unabhängig davon, wer oder was diesen Zustand verbrochen hat, möchten Sie die ganzen Enter-Zeichen entfernen.

Ein direktes «Suchen & Ersetzen» wäre zwar möglich: Suchen nach einer Absatzmarke, ersetzen durch Leerzeichen. Das führt dann zu einem anderen Problem: Die erwünschten Absatzmarken wären ebenfalls weg. Titel, Textabsätze und Zwischentitel wären quasi zu einer langen Zeile zusammengefügt, die am Seitenrand umbricht.

Wichtig: Tun Sie Folgendes mit einer Kopie der Datei, falls bei den Suchen/Ersetzen-Vorgängen etwas schiefgehen sollte.

Lösung: Ich behelfe mir in dieser Situation meistens mit den folgenden Schritten. Überfliegen Sie den Text und fügen Sie an den Stellen, an denen Sie wirklich eine Absatzmarke haben wollen, eine weitere Absatzmarke ein, sodass nach jedem Titel, Zwischentitel, Textabsatz quasi zwei Absatzmarken hintereinanderstehen: eine am Ende der Zeile und eine in einer leeren Zeile.