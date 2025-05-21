Word: Unsichtbare oder hartnäckige Objekte markieren und löschen

Weblayout nutzen: Ein kleiner Geheimtipp ist auch jener, vorübergehend via Ansicht auf Weblayout umzuschalten. Damit werden Objekte aller Art im Dokument anders dargestellt. Manchmal werden sie damit sicht- und löschbar. Anschliessend schalten Sie im Reiter Ansicht wieder aufs Drucklayout um.

Ausgeblendete Daten entfernen: Word kennt nicht zuletzt eine Funktion, um ausgeblendete Texte und Dokumentinformationen zu entfernen (siehe ausführliche Erklärung von Microsoft). Eigentlich wäre diese als Privatsphärefunktion gedacht, damit keine Inhalte mitkommen, von denen der Verfasser oder die Verfasserin nichts weiss. Speichern Sie sicherheitshalber eine Kopie Ihrer Datei. Nun gehts zu Datei/Informationen/Auf Probleme überprüfen/Dokument prüfen. Hier setzen Sie Häkchen bei all jenen Elementen, die Word löschen darf. Das beinhaltet auch Nicht sichtbarer Inhalt und Ausgeblendeter Text.

Spezialfall Positionsrahmen

In neueren Word-Versionen wird nicht mehr mit Positionsrahmen gearbeitet, sondern eher mit Textfeldern oder Zeichnungsbereichen. Die Positionsrahmen aus bestehenden Dokumenten werden jedoch immer noch unterstützt und angezeigt. Wollen Sie aus dem gesamten Dokument oder aus einem markierten Bereich die Positionsrahmen entfernen?

Offenbar haben störende Positionsrahmen in der Vergangenheit so oft Probleme bereitet, dass Word eine Extra-Funktion besitzt, mit der Sie die Positionsrahmen löschen und den darin allenfalls enthaltenen Text behalten können. Die ist sehr gut versteckt, lässt sich aber hervorkramen.

Gehen Sie zu Datei/Optionen/Symbolleiste für den Schnellzugriff. Klappen Sie oben bei Befehle auswählen das Menü auf und schalten Sie auf Nicht im Menüband enthaltene Befehle um. Scrollen Sie zu P wie Positionsrahmen. Klicken Sie auf den Eintrag Positionsrahmen entfernen und befördern Sie ihn mittels Hinzufügen in die rechte Spalte. Klicken Sie auf OK.