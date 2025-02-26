Word: Was ist die «Unterschneidung» bei Schriften?

Ist Ihnen besonders in mit Grossbuchstaben geschriebenen Titeln in Word auch schon aufgefallen, dass manche Buchstaben so aussehen, als wären sie ein klein wenig zu weit voneinander entfernt? Es gibt typische Buchstabenverbindungen, die diesen Effekt erzeugen. Wenn Sie zum Beispiel in einer grossen Schriftart VALS schreiben, wirkt der standardmässig gewählte Abstand zwischen dem V und dem A etwas zu gross. Das gilt auch bei Proportionalschriften, die normalerweise die Abstände zwischen den Zeichen an deren Breite anpassen.

In normalen Lauftexten mit Gross- und Kleinbuchstaben fällt dies kaum auf, aber sobald Sie einen Titel in Grossbuchstaben und grösserem Font setzen, könnten Ihnen bei besonders anfälligen Buchstaben die minimal zu breiten Abstände ins Auge stechen.

Das Mittel dagegen nennt sich Unterschneidung, manchmal ist auch der englische Begriff Kerning anzutreffen. Das gibt es nicht nur in Profi-Layout-Werkzeugen, sondern auch in Microsoft Word und im LibreOffice Writer.

So gehts: Soll Word bei grossen Schriften automatisch ein Kerning anwenden? Klappen Sie im Reiter Start den Punkt Schriftart auf und klicken Sie aufs unscheinbare Schriftart-Steuerelement in der rechten unteren Ecke.