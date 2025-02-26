Layout-Trick
Word: Was ist die «Unterschneidung» bei Schriften?
Ist Ihnen besonders in mit Grossbuchstaben geschriebenen Titeln in Word auch schon aufgefallen, dass manche Buchstaben so aussehen, als wären sie ein klein wenig zu weit voneinander entfernt? Es gibt typische Buchstabenverbindungen, die diesen Effekt erzeugen. Wenn Sie zum Beispiel in einer grossen Schriftart VALS schreiben, wirkt der standardmässig gewählte Abstand zwischen dem V und dem A etwas zu gross. Das gilt auch bei Proportionalschriften, die normalerweise die Abstände zwischen den Zeichen an deren Breite anpassen.
In normalen Lauftexten mit Gross- und Kleinbuchstaben fällt dies kaum auf, aber sobald Sie einen Titel in Grossbuchstaben und grösserem Font setzen, könnten Ihnen bei besonders anfälligen Buchstaben die minimal zu breiten Abstände ins Auge stechen.
Das Mittel dagegen nennt sich Unterschneidung, manchmal ist auch der englische Begriff Kerning anzutreffen. Das gibt es nicht nur in Profi-Layout-Werkzeugen, sondern auch in Microsoft Word und im LibreOffice Writer.
So gehts: Soll Word bei grossen Schriften automatisch ein Kerning anwenden? Klappen Sie im Reiter Start den Punkt Schriftart auf und klicken Sie aufs unscheinbare Schriftart-Steuerelement in der rechten unteren Ecke.
Wechseln Sie in den Reiter Erweitert. Aktivieren Sie hier Unterschneidung ab und setzen Sie dahinter einen Wert von 20. Das bedeutet: Sobald Sie eine Fontgrösse von 20 Punkt oder mehr verwenden, wird das Kerning aktiv. Soll Word dies nicht nur im aktuellen Dokument, sondern immer so machen, klicken Sie unten auf Als Standard festlegen. Wählen Sie im Pop-up die Option Alle Dokumente … und klicken Sie auf OK.
Und LibreOffice Writer? Auch da habe ich mich nach Kerning bzw. Unterschneidung umgeschaut. Anhand des gross geschriebenen Testworts VALS hatte ich dort spontan den Eindruck, als wäre im Writer das Kerning bereits aktiviert. Wie man schon anhand der Einfügemarke sieht, wird hier das A neben dem V unterschnitten.
Und ein kurzer Ausflug zu Format/Zeichen/Position enthüllt, dass eine Option namens Paarweises Kerning ein Häkchen besitzt. Schaltet man diese testhalber aus, geht das A auf Abstand zum V, was unschön aussieht. Schalten wir es besser wieder ein!
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