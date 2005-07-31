Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
31. Jul 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Verändertes Dokument durch Versenden?

Ich habe ein Word-Dokument, das mehrere Seiten beinhaltet. Versende ich nun das Dokument per E-Mail, wird das Dokument beim Empfänger grösser, sprich es werden mehr Seiten daraus und die Darstellung verändert sich. Wieso? Die Kompabilität aufwärts sollte kein Problem darstellen, abwärts bis Word 97 auch nicht. Die Schrift (Lucida Sans) sehe ich auch nicht als Problem, falls sie mit einer Arial ersetzt wird. Woran liegt diese Verzerrung der Darstellung und wie kann man diese als Sender im Word verhindern (zum Glück gibts ja PDF), also dass der Empfänger die gleiche Darstellung erhält wie ich auf dem Bildschirm?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Wie Sie schon sagen: Zum Glück gibt es ja PDF. Das ist natürlich die beste Methode, ein Dokument gegen Veränderungen zu schützen - aus diesem Grunde hat Adobe das PDF-Format auch entwickelt. Im PDF sind alle Formate festgeschrieben, so dass ein PDF auf jedem PC gleich aussieht. Word-Dokumente hingegen enthalten nur Formatierungsbefehle, die das Programm des Lesers interpretiert und darstellt. Dabei kann es zu Layoutverschiebungen kommen, vor allem, wenn der Empfänger eine andere Word-Version hat, andere Einstellungen für Seitenlayout, eine andere Schriftart usw.

Kommentare

Office Betriebssysteme PC PDF Software Web-Dienste Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare