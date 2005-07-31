31. Jul 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Verändertes Dokument durch Versenden?
Ich habe ein Word-Dokument, das mehrere Seiten beinhaltet. Versende ich nun das Dokument per E-Mail, wird das Dokument beim Empfänger grösser, sprich es werden mehr Seiten daraus und die Darstellung verändert sich. Wieso? Die Kompabilität aufwärts sollte kein Problem darstellen, abwärts bis Word 97 auch nicht. Die Schrift (Lucida Sans) sehe ich auch nicht als Problem, falls sie mit einer Arial ersetzt wird. Woran liegt diese Verzerrung der Darstellung und wie kann man diese als Sender im Word verhindern (zum Glück gibts ja PDF), also dass der Empfänger die gleiche Darstellung erhält wie ich auf dem Bildschirm?
Wie Sie schon sagen: Zum Glück gibt es ja PDF. Das ist natürlich die beste Methode, ein Dokument gegen Veränderungen zu schützen - aus diesem Grunde hat Adobe das PDF-Format auch entwickelt. Im PDF sind alle Formate festgeschrieben, so dass ein PDF auf jedem PC gleich aussieht. Word-Dokumente hingegen enthalten nur Formatierungsbefehle, die das Programm des Lesers interpretiert und darstellt. Dabei kann es zu Layoutverschiebungen kommen, vor allem, wenn der Empfänger eine andere Word-Version hat, andere Einstellungen für Seitenlayout, eine andere Schriftart usw.
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