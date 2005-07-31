Word: Verändertes Dokument durch Versenden?

Ich habe ein Word-Dokument, das mehrere Seiten beinhaltet. Versende ich nun das Dokument per E-Mail, wird das Dokument beim Empfänger grösser, sprich es werden mehr Seiten daraus und die Darstellung verändert sich. Wieso? Die Kompabilität aufwärts sollte kein Problem darstellen, abwärts bis Word 97 auch nicht. Die Schrift (Lucida Sans) sehe ich auch nicht als Problem, falls sie mit einer Arial ersetzt wird. Woran liegt diese Verzerrung der Darstellung und wie kann man diese als Sender im Word verhindern (zum Glück gibts ja PDF), also dass der Empfänger die gleiche Darstellung erhält wie ich auf dem Bildschirm?

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