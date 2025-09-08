Word: Verknüpfte Bilder wurden verschoben – was nun?

Im Artikel «Word: Mit grossen Dateien oder vielen Bildern arbeiten» haben Sie gelesen, wie Sie die Dateigrösse in Word schlank halten, auch wenn Sie in Ihrem Word-Dokument viele Bilder verwenden.

Angenommen, Sie haben in Ihrem Dokumente-Ordner einen Ordner «MeinBuch», der die Datei «Kapitel01-05.docx» und einen Ordner «Bilder» enthält. Sie geben nun die Datei «Kapitel01-05.docx» und den Ordner «Bilder» an eine andere Person weiter oder kopieren Word-Datei und Bilder-Ordner auf einen anderen Rechner. Wenn die Bilder wie im anderen Artikel empfohlen nur per Verknüpfung eingefügt wurden, kann es passieren, dass sie auf dem PC des Empfängers nicht mehr angezeigt werden.

Tipp: Es gibt vier Ansätze, diesem Problem beizukommen. Die Autorin rät: Wenn es nur wenige Bilder sind, greifen Sie mit Vorteil zu «Variante 2». Wenn es viele sind, zu «Variante 4», die Microsoft vermutlich ziemlich fuchsen wird.

Variante 1: .doc statt .docx und Suchen/Ersetzen

Auch wenn der Dateityp .doc veraltet ist und man heute generell .docx empfiehlt, lässt sich im alten Dateityp eine Bild-Pfadangabe hervorzaubern, die man per Suchen und Ersetzen beeinflussen kann. Das ist ein Tipp, den man vielerorts liest, daher soll er hier auch abgehandelt werden.

So gehts: Öffnen Sie das betroffene Dokument und gehen Sie zu Datei/Speichern unter. Beim Dateityp oben rechts wählen Sie Word 97-2003-Dokument (*.doc) und klicken Sie auf Speichern.