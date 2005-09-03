Word: Verschiedene Versionen speichern

Auch Word kennt diese Funktion. Klicken Sie einfach im Menü "Datei" auf "Version...".

Setzen Sie das Häkchen vor "Version automatisch speichern". Jedes Mal, wenn Sie nun das Dokument schliessen, wird die aktuelle Version gespeichert. Wollen Sie dazwischen noch weitere Versionen speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt speichern...".

Wenn Sie sich eine frühere Version anschauen möchten, klicken Sie erneut auf "Datei/Version...". Im Fenster werden alle Versionen aufgelistet.