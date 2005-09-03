Tipps & Tricks
Word: Verschiedene Versionen speichern
Auch Word kennt diese Funktion. Klicken Sie einfach im Menü "Datei" auf "Version...".
Setzen Sie das Häkchen vor "Version automatisch speichern". Jedes Mal, wenn Sie nun das Dokument schliessen, wird die aktuelle Version gespeichert. Wollen Sie dazwischen noch weitere Versionen speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt speichern...".
Wenn Sie sich eine frühere Version anschauen möchten, klicken Sie erneut auf "Datei/Version...". Im Fenster werden alle Versionen aufgelistet.
Die neueste Version befindet sich zuoberst. Markieren Sie die gewünschte Version und klicken Sie auf "Öffnen", wenn Sie diese Version wieder laden wollen. Klicken Sie auf "Löschen", wenn sie die markierte Version löschen wollen. Über die Schaltfläche "Kommentare..." können Sie eine Beschreibung der jeweiligen Version eingeben. Wird die Version automatisch beim Schliessen des Dokumentes gespeichert, lautet der eingetragene Kommentar "Automatische Version".
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