Word-Vorlage mit direkt anspringbaren Textstellen

Damit Sie nicht bei jedem Brief das Rad neu erfinden müssen, erstellen Sie für sich in Word eine persönliche Briefvorlage. Wenn Sie das richtig machen, können Sie sich in Zukunft auf den Inhalt Ihrer Briefe konzentrieren.

Zur Vorbereitung: Im Schnellzugstempo erklärt, ist der Brief in unserem Beispiel schon so weit fortgeschritten: Wir setzen einen oberen Rand von 5.2 cm, links einen von 2.6 cm, rechts reichen 2 cm, unten sind es 3 cm. Die Kopfzeile füllen wir mit unseren Beispiel-Absenderinformationen, am besten inklusive Post- und Mailadresse und Telefonnummer. Für die etwas grösseren Abstände zwischen der Adresse, der Datumsangabe, dem Betreff und der Anrede greifen wir zu Absatzformaten mit passend eingestellten Werten bei «Abstand vor» oder «Abstand nach». Und wir haben überall einen kurzen Blindtext eingefügt, damit wir wissen, was wo hinkommt. Tun Sie das auch.

Im einleitenden Screenshot haben wir die variablen Inhalte zu Ihrer besseren Orientierung gelb markiert und nummeriert. Es sind 6 Elemente, von denen das Datum eine Sonderrolle einnimmt.

Markieren Sie das erste Element, Ihren Beispieltext für die Empfängeradresse (1), am besten ohne die nachfolgende Absatzmarke. Sehen Sie einen Reiter Entwicklertools? Falls nicht: Klicken Sie noch rasch mit rechts auf einen beliebigen Reiter, wählen Sie Menüband anpassen, aktivieren Sie in der rechten Spalte die Entwicklertools und klicken Sie auf OK. Ist die Adresse markiert, wechseln Sie nun zu den Entwicklertools.

Lassen Sie im Bereich Steuerelemente die beiden prominenten neuen Rich-Text- und Nur-Text-Elemente ausser Acht. Wenn Sie mit einer Taste von Feld zu Feld springen wollen, müssen Sie unter Formulare aus Vorversionen zu Textfeld greifen. Klicken Sie es an. Das Feld ist eingefügt, erkennbar am grauen Hintergrund.