Minitipp
Word: Willkommen in der Mitte des Dokuments!
Das könnte doch ein witziger kleiner Scherz für längere Dokumente sein: «Willkommen in der Mitte des Dokuments!» oder ein kleiner Satz wie «Bravo, schon neun Zehntel geschafft; viel Spass beim Lesen der letzten 10%!». Aber wie finden Sie die Stelle, an der Sie so etwas einfügen könnten? Einfach anhand der Seitenzahl klappt das nicht, weil nicht jede Seite gleich viele Zeichen hat.
Lösung: Benutzen Sie in Word hierfür die Gehe-zu-Funktion. Die erreichen Sie entweder mit der Funktionstaste F5, übers Tastenkürzel Ctrl+G (Strg+G) oder im Reiter Start via Bearbeiten/Suchen/Gehe zu. Klicken Sie in der linken Spalte auf Seite, auch wenn dies nicht sinnvoll erscheint. Anstelle der Seitenzahl tippen Sie die gewünschte Textstelle in Prozent ein, z.B. 50% (oder 90%) und drücken Sie Enter.
Aufgepasst: Sie brauchen jetzt Augen wie ein Luchs. Word setzt den Cursor sehr unscheinbar an den Anfang jener Zeile, in der sich die Mitte des Dokuments befindet. Eine aufs Zeichen genaue Bestimmung der Mitte gibt es hiermit aber nicht.
Kommentare