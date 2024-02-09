Word: Willkommen in der Mitte des Dokuments!

Das könnte doch ein witziger kleiner Scherz für längere Dokumente sein: «Willkommen in der Mitte des Dokuments!» oder ein kleiner Satz wie «Bravo, schon neun Zehntel geschafft; viel Spass beim Lesen der letzten 10%!». Aber wie finden Sie die Stelle, an der Sie so etwas einfügen könnten? Einfach anhand der Seitenzahl klappt das nicht, weil nicht jede Seite gleich viele Zeichen hat.

Lösung: Benutzen Sie in Word hierfür die Gehe-zu-Funktion. Die erreichen Sie entweder mit der Funktionstaste F5, übers Tastenkürzel Ctrl+G (Strg+G) oder im Reiter Start via Bearbeiten/Suchen/Gehe zu. Klicken Sie in der linken Spalte auf Seite, auch wenn dies nicht sinnvoll erscheint. Anstelle der Seitenzahl tippen Sie die gewünschte Textstelle in Prozent ein, z.B. 50% (oder 90%) und drücken Sie Enter.