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Gaby Salvisberg
20. Okt 2008
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Wo sind AutoTexte gespeichert?

Problem: Im Word habe ich viele AutoTexte definiert. Nun möchte ich diese irgendwohin sichern bzw. gegebenenfalls auf einen zweiten PC übernehmen. Dafür müsste ich aber wissen, wo diese Einträge abgespeichert sind.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die AutoText-Einträge von Word sind in der Standarddokumentvorlage normal.dot gespeichert. Normalerweise befindet sich die Datei im Vorlagenordner Ihres Windows-Benutzerprofils. Wo dieser Ordner genau liegt, kann Word Ihnen sagen:

In Word 2003 und früheren Versionen gehen Sie zu Extras/Optionen/Speicherort für Dateien und betrachten den Eintrag «Benutzervorlagen». Falls nicht der gesamte Pfad angezeigt wird, klicken Sie drauf und anschliessend auf Ändern. Notieren Sie den Pfad oder kopieren Sie ihn aus dem Fenster. Normalerweise ist es etwas wie dies, siehe auch den untenstehenden Screenshot:

C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\ Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen

Öffnen Sie nebenher den Windows-Explorer und navigieren Sie zum besagten Ordner. Falls Sie ihn nicht entdecken, stellen Sie den Windows Explorer via Extras/Ordneroptionen/Ansicht so ein, dass er auch versteckte Dateien und Ordner anzeigt. Ist der Ordner gefunden, klicken Sie im Ändern-Dialog von Word auf Abbrechen, sonst laufen Sie Gefahr, den Pfad irrtümlich auf einen anderen Ordner umzubiegen.

In Word 2007 ist die Information etwas schwieriger zu finden: Klicken Sie oben links auf den Office-Knopf und öffnen die Word-Optionen. Gehen Sie darin zu Erweitert und scrollen Sie ganz nach unten. Dort finden Sie einen Button Dateispeicherorte, der einen ähnlichen Dialog wie oben öffnet.

Unter Vista ist der Pfad für gewöhnlich ein Ordner wie dieser:

C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Sichern Sie die Datei normal.dot (Office 97-2003) bzw. normal.dotm (Office 2007) an den Ort Ihrer Wahl.

Tipp: Möchten Sie neben der AutoTexte auch noch Ihre AutoKorrektur-Einträge sichern? Bei Word 97 bis 2003 sollte dieser Kummerkasten-Beitrag helfen. Und für Word 2007 dieser. (PCtipp-Forum)

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