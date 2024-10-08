Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
8. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Quellenangaben

Word: Woher stammen die vielen Onlinebilder?

In Word steht unter Einfügen/Bilder/Onlinebilder viel Bildmaterial zur Verfügung. Aber Sie hätten gerne die Quellenangabe: Woher also stammen diese Bilder?

Ein Link erscheint zwar beim Thumbnail, aber dies ist nicht jener mit den Infos über den Fotografen oder Verwendungszweck

© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Öffnen Sie in Word (Office/Microsoft 365) Einfügen/Bilder/Onlinebilder, entdecken Sie verschiedene Rubriken mit Fotos, etwa «Flugzeug», «Tiere» im Allgemeinen, «Katzen» im Speziellen und mehr. Sie können auch eine Suche nach ganz anderen Stichworten durchführen. Klicken Sie eine Rubrik an, lässt sich oben ein Kästchen Nur Creative Commons anhaken, damit primär nicht-kommerzielle Bilder erscheinen. So weit, so gut. Aber falls Sie ein Bild verwenden wollen, möchten Sie erstens die Originalquelle kennen und zweitens dort auch überprüfen, unter welchen Bedingungen der Einsatz des Bildes erlaubt ist.

Denn nicht jeder Link hilft. Fahren Sie etwa in dieser Bildvorschau per Maus über eines der Bilder, entdecken in der unteren rechten Ecke des Thumbnails ein Drei-Punkte-Symbol; darin auch eine kurze Beschreibung, wie «Katze Grau Haustiere». Diese Beschreibung ist zwar mit der Bildquelle verlinkt, dient aber als Download-Link der Bilddatei selbst und zeigt keine Herkunfts- oder Nutzungsinformation an.

Lösung: Fügen Sie das Bild stattdessen in Ihrem Word-Dokument ein, indem Sie in der Bildauswahl ein Häkchen setzen und die Einfügen-Schaltfläche benutzen. Klicken Sie mit rechts aufs eingefügte Bild und benutzen Sie den Befehl Quelle anzeigen. Dies öffnet in Ihrem Webbrowser die Anbieter-Webseite, zum Beispiel das Pixabay- oder Pxhere.com-Profil des Fotografen. Dort dürften Sie die Angaben finden.

Wer den Stubentiger geknipst hat, erfahren Sie jeweils über Quelle anzeigen

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Word Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare