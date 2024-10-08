Word: Woher stammen die vielen Onlinebilder?

Öffnen Sie in Word (Office/Microsoft 365) Einfügen/Bilder/Onlinebilder, entdecken Sie verschiedene Rubriken mit Fotos, etwa «Flugzeug», «Tiere» im Allgemeinen, «Katzen» im Speziellen und mehr. Sie können auch eine Suche nach ganz anderen Stichworten durchführen. Klicken Sie eine Rubrik an, lässt sich oben ein Kästchen Nur Creative Commons anhaken, damit primär nicht-kommerzielle Bilder erscheinen. So weit, so gut. Aber falls Sie ein Bild verwenden wollen, möchten Sie erstens die Originalquelle kennen und zweitens dort auch überprüfen, unter welchen Bedingungen der Einsatz des Bildes erlaubt ist.

Denn nicht jeder Link hilft. Fahren Sie etwa in dieser Bildvorschau per Maus über eines der Bilder, entdecken in der unteren rechten Ecke des Thumbnails ein Drei-Punkte-Symbol; darin auch eine kurze Beschreibung, wie «Katze Grau Haustiere». Diese Beschreibung ist zwar mit der Bildquelle verlinkt, dient aber als Download-Link der Bilddatei selbst und zeigt keine Herkunfts- oder Nutzungsinformation an.

Lösung: Fügen Sie das Bild stattdessen in Ihrem Word-Dokument ein, indem Sie in der Bildauswahl ein Häkchen setzen und die Einfügen-Schaltfläche benutzen. Klicken Sie mit rechts aufs eingefügte Bild und benutzen Sie den Befehl Quelle anzeigen. Dies öffnet in Ihrem Webbrowser die Anbieter-Webseite, zum Beispiel das Pixabay- oder Pxhere.com-Profil des Fotografen. Dort dürften Sie die Angaben finden.