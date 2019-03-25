Word: Dieses Wort immer durch anderes ersetzen

Eher unfreiwillig kommen die meisten Word-Nutzer als EinsteigerInnen mit der Word-AutoKorrektur in Kontakt. Nämlich immer dann, wenn Word beim Schreiben aus heiterem Himmel ein Wort oder bestimmte Zeichen durch etwas Anderes ersetzt. Lieblingsbeispiel in der Schweiz: Word ersetzt die Ortschaft «Wil» automatisch durch «will». Andere Word-Automatismen sorgen dafür, dass bei Eingabe von «1.» auf einer neuen Zeile sofort eine Aufzählung entsteht. Wir haben solchen Word-Automatismen einen separaten Artikel gewidmet: «Abschalten der nervigsten Word-Automatismen».

Hilfreiche AutoKorrektur

Nicht alles, was Word automatisch macht, muss zwangsläufig nerven. AutoKorrektur-Einträge zum Beispiel lassen sich hervorragend anpassen und nutzen.

Öffnen Sie in Word Datei/Optionen, gehen Sie in der linken Spalte zu Dokumentprüfung und klicken Sie auf die Schaltfläche AutoKorrektur-Optionen. Im Reiter AutoKorrektur finden Sie im unteren Teil eine ganze, alphanumerisch sortierte Liste von Einträgen, die schon ab «Werk» vorhanden sind. Da wäre die automatische Ersetzung der Zeichenfolge (c) durchs Copyright-Zeichen © oder relativ weit unten eben die Sache mit «Wil» und «will».

Entfernen Sie unerwünschte AutoKorrektur-Einträge, indem Sie diese anklicken und mit Löschen aus der Liste befördern. Bevor Sie zu viel löschen oder die Option gar komplett abschalten, denken Sie an die interessanten Nutzungsmöglichkeiten.

In Word-Installationen, die auch für PCtipp-Artikel benutzt werden, setzt die Autorin zum Beispiel den Eintrag «Ersetzen Pctipp durch PCtipp», damit das korrekt grossgeschriebene «PC» im Heftnamen nie vergessen geht.

In Office 365/Office 2016 unter Windows 10 lassen sich Zeichenfolgen sogar durch Emojis ersetzen. Öffnen Sie ein leeres Word-Dokument. Fügen Sie mithilfe dieses Tipps via Bildschirmtastatur das gewünschte Emoji ein, zum Beispiel das «Facepalm»-Emoji. Kopieren Sie es, indem Sie es markieren und per Ctrl+C (Strg+C) kopieren.