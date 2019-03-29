Word: Wort nicht bei Leerzeichen oder Bindestrich trennen

Mitten in Firmen- oder Produktbezeichnungen möchte man manchmal unschöne Zeilenumbrüche verhindern.

Obacht, diesen Fehler vermeiden! Viele Anwender behelfen sich damit, bei Bedarf vor dem Wort einen manuellen Zeilenumbruch oder gar eine Absatzmarke einzufügen. Das hat einen grossen Nachteil: Der behelfsmässig eingefügte Zeilenwechsel wird sich früher oder später bei Ihnen rächen. Denn egal, was Sie an Ihrem Dokument später ändern, sei es ein eingefügtes Bild, der Seitenrand, die Schriftgrösse oder auch nur ein eingefügtes Wort – alles kann bedeuten, dass Ihr Layout durcheinander gerät. Schon, wenn Sie das Dokument unverändert an einem anderen PC öffnen und auf einen anderen Drucker ausgeben, kann ein Millimeter darüber entscheiden, ob mitten in Ihrem Dokument plötzlich ein völlig sinnloser Zeilenwechsel stört.

Aber wie gehts denn richtig?

Soll die Trennung beim Leerzeichen verhindert werden? Fügen Sie anstelle des normalen Leerzeichen ein geschütztes ein. Halten Sie im betroffenen Wort die Tasten Ctrl+Shift gedrückt (Strg+Umschalt), während Sie das Leerzeichen eintippen. Es erscheint wie üblich ein Leerzeichen; aber bei diesem wird Word niemals einen Zeilenumbruch machen. Stattdessen umbricht es die Zeile bei Bedarf erst nach oder vor dem Wort.